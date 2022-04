María Valenzuela tiene que someterse a una cirugía

Se le encapsularon las prótesis mamarias y deberá quitarse los implantes, según la propia actriz misma contó en un audio que le envió a Carlos Monti y que reprodujeron este martes en Nosotros a la mañana, en El Trece.

Pero antes de poder realizarse a la cirugía, debe recuperar el peso que perdió en el último tiempo debido a la infección bucal, que le impidió alimentarse normalmente y que la condenó adelgazar en forma involuntaria.

Sobre la cirugía mamaria, contó: “Me tengo que operar las lolas, por eso también me estoy haciendo mamografía, análisis de sangre. Tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tenga”.

La actriz lamentó el dolor que tiene por estos días y que no le permite realizar determinados movimientos: “No puedo hacerme masajes ni ponerme boca abajo”.

Valenzuela se mostró muy delgada.

“No mastico, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina en todo lo que es la boca, en las encías. Se me juntaba, además, mucha comida. Me estoy preparando con análisis de sangre, tomando suplemento para tener más fuerza, más proteína, para que me levante el ánimo y la energía”, contó sobre cómo se prepara para el nuevo tratamiento dental.

María Valenzuela había grabado un video en el que contó las circunstancias por las había bajado de peso.

“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo -su abogada- dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, detalló la actriz en su momento.