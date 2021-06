Marina Calabró criticó a Jorge Rial por cómo cerró TV Nostra

En ese sentido, la periodista explicó: "Estoy aturdida. El fin de semana me sirvió para empezar a digerirlo, pero estoy aturdida", insistió e indicó que junto a sus compañeros, Angela Lerena y Diego Ramos, se enteraron "por Jorge que era el último programa a las 18.30 de un programa que salía al aire 20.30, fue un balde de agua fría".

Al mismo tiempo que remarcó que está "dolida porque creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes de salir al aire por el simple hecho de que no se filtrara".

"Me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo", expresó Marina sumamente molesta por lo ocurrido y explicó que volvió a su hogar "a las 22.30 sin laburo en televisión, y la verdad es que creo que ni Diego Ramos ni Ángela Lerena ni yo nos lo merecíamos terminar de esta manera".

A su vez, precisó que tuvo la posibilidad de hablar con Rial acerca de lo sucedido. "Le dije cómo me sentía, que me parecía una mala decisión para todos nosotros ni hablar, pero sobre todo para él. Me parecía que no se estaba haciendo un bien, si no todo lo contrario", señaló.

Asimismo aseguró que durante la conversación con el ex Intrusos le planteó "algunas otras cosas pero prefiero que queden en la intimidad del grupo de laburo. Y no me contra argumentó. Él ya había explicado sus motivos, que eran más o menos los mismos que dijo al aire".

En esa misma línea, Calabró remarcó que "no solo es el laburo de uno si no el laburo de muchos y que se trata de dar batalla, la televisión ha dado miles de ejemplos de programas que arrancaron mal y se pudieron reconvertir y pudieron encontrar un camino y yo soy partidaria de dar batalla" y subrayó que ella es "una convencida y una fanática de la prolijidad, pero como me decía mi marido, esta soy yo, y evidentemente Jorge la ve distinto, la siente distinto".