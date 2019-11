Mario Pergolini, entre Boca y el posible regreso de "Cuál Es?"

Los tres protagonistas de ese éxito se despidieron en 2011,ese “adiós” significó además el fin de la relación de Mario y De la Puente. Lo cierto es que, después de siete años de ostracismo, existe ahora la chance del regreso de Cual es?.

Todo comenzó en Vorterix, donde Mario hace su programa todas las mañanas, y sacó al aire a Diego Panza Miller uno de los guionistas históricos de Cuál es? y creador de varios personajes. "¿Estás para volver’", le preguntó Mario y Panza no lo dudó: "Estoy óptimo", dijo entre risas. Mario dijo que tiene ganas y que lo va a analizar.

¿Podrá convencer ahora a De la Puente? El humorista se mostró muy resentido con la decisión de Pergolini en 2011, y se quedó en la Rock and Pop conduciendo No vuelvas junto a Juan Di Natale y el Árabe Ramil de 2013 a 2015, cuando salieron de la programación ante la entrada de los nuevos dueños de la emisora. En el medio dio varias entrevistas en las que dijo que con su viejo compañero de aventuras ya no lo unía la amistad.

¿Lo reconsiderará? ¿Volverán por la Rock & Pop o lo intentarán en Vorterix?