Andrea del Boca narró su drama en lo de Susana: "Mi hija me contaba todo"

Ante la consulta de la conductora, Andrea señaló que "ella me contaba las cosas, yo hacía las denuncias, informaba a un juez, pero la Justicia de ese momento era distinta. En 2010 tenía 9 años y a partir de ahí le dijo que no lo viera más". A su vez, explicó que la contención familiar y "el amor que le dimos, pudo salir adelante, es una mujer muy decidida, muy sólida y había dicho que cuando tuviera 18 iba a denunciar y me dijo: 'ahí voy a ser yo y no vos la que denuncie'", tras lo cual pasaron una parte del video en el cual la joven hace la denuncia.

También estuvo presente el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello quien expresó que "en mi vida vi un caso de tanta perversión, de tanto cinismo y tanta mentira. Estamos ante una persona con problemas importantes. No es que el abogado denuncia o su madre, lo está denunciando su propia hija".

El letrado hizo referencia también a la táctica de Biasotti: "Trató de descalificar a la chica diciendo que era fabuladora, después a la familia y por último a mí; el objetivo es generar miedo, pero a nosotros nadie nos va a intimidar".

Un momento emotivo se dio cuando se produjo la comunicación telefónica con Anna del Boca que está en Los Angeles; si bien no habló mucho sobre el caso y la denuncia, sostuvo que "es muy movilizante todo esto".

Fioribello destacó más adelante que "ella denuncia en primera persona, la obligaban a presenciar las relaciones entre él y su pareja, dicho por ella, la obligaban a ver películas pornográficas. Se presentó la denuncia y se pidió la inmediata detención, porque es tan grande el poderío económico que puede darse a la fuga" y destacó que "la pena que podría afrontar es de casi 20 años de prisión, por eso es lógico que quiera evadir la Justicia".

Por último, el abogado señaló que "Cuando empezó todo esto un conocido común se me acercó y me dijo: 'tiene una billetera muy grande, te paga los honorarios de Andrea, cinco veces más'. Pero mi honor y mi apellido no se venden" y adelantó que en esta semana seguramente van a aparecer denuncias falsas.