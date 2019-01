Marley no descansa y vuelve con Minuto para Ganar

Cerró uno de los mejores años de su carrera el año pasado con dos programas suyos en el top ten del rating. La Voz quedó invicto, había comenzado con Por el Mundo con su copiloto estrella, su hijo Mirko, y el lunes próximo Telefé quiere seguir con la excelente performance, a las 21.30, con la cuarta temporada de Minuto para Ganar.

Un formato que lo estrenó en 2011 pero que al igual que La Voz (la primera vez la animó en 2012 y si bien había medido bien, pasó desapercibido), lo retoma con una producción de gran despliegue y sobre todo con pingües premios en tiempos de vacas flacas: un millón de pesos. Por lo que promete un paso más elevado relacionado con mundo de la tecnología: “En un minuto se deberá sortear varias prendas. La idea es la misma. No hay secretos, lo nuevo es que hoy nuevas generaciones podrá jugar en familia porque desde casa se podrá jugar porque todos los elementos van a estar al alcance”, cuenta.

Con Minuto para Ganar se quiere repetir la estrategia que La Voz, el año pasado con la segunda temporada explotó en materia de rating con una marca que no bajó de los 17 puntos de promedio. Minuto se estrenó en el año 2011 con 15,7 puntos, en 2012 marcó 15,1 y la última en 2013 con 11 puntos. Ahora en la cuarta temporada el desafío aún es mayor porque debe subir la expectativa: “Nosotros vamos a mezclar los juegos de las tres temporadas de Minuto en una. Será una mezcla fascinante de 100 juegos. En estos años el formato creció en variedad y diversidad de juegos. Para llegar al millón se deberá sortear diez prendas. Obvio que habrá premios escalonados de 300 mil o medio millón. Es un buen momento para ayudar a la gente”.

En Telefé es de los conductores que no tiene respiro, apenas puede disfrutar de unas vacaciones. No tan lejos en 2016 trabajó en tres ciclos al hilo (Dueños de la Cocina, La Peluquería de Don Mateo y Marley Presenta). Si se hace un promedio de la estadía al aire Marley son dos programas por año como mínimo que anima. Este año suma tres: Minuto Para ganar, vuelve con el formato Por El Mundo y la tercera temporada de La Voz.

“Me siento un tipo agradecido que Telefé me ofrezca ponerme al frente de estos formatos probados incluso con el paso del tiempo. Es más lo siento como un desafío porque tengo que demostrar que si bien es más de lo mismo tiene su encanto”.

En un verano que viene caliente en temperatura y un encendido bajo de la televisión Minuto para Ganar viene a imponer otro ritmo: “son 60 segundos de pura adrenalina. Los concursantes enfrentarán diferentes niveles de competencia y tendrán sólo tres vidas si no terminan en el tiempo estipulado. Se jugará en forma individual, parejas o grupos. Incluso existirá la posibilidad de cambiar de equipo en casa que haya perdido una vida. Cada vez que el concursante gane un juego se le dará la posibilidad o de retirarse con el dinero en cuestión”, explica el conductor.

“No es fácil convocar a público de todas las edades. Es sabido que sobre todos los chicos y adolescentes están absorbidos por otras plataformas, como el streaming, tablet, redes sociales y demás. Con La Voz se logró una química muy interesante. Es cierto que entre 2011 y 2013 las redes sociales no estaban tan extendidas como hoy”, se sincera Marley quien no para de agradecer al público porque nunca le da la espalda: “Me acompaña desde hace 29 años con el formato que me ponga al frente”.

Desde hace 17 años que en Telefé la pregunta es con qué formato trabajará en cada temporada. Es uno de los pocos privilegiados de la televisión. Con sus matices está a la altura de las grandes figuras como Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, de quienes se sabe que siempre tienen un lugar asegurado en la pantalla y se sabe de antemano que funciona tanto en materia de rating o como una buena carta a mano para cubrir espacios vacantes en la grilla.

Hoy de manera indiscutible se erige como una figura y que sabe dejar espacios a otros como él, como es el caso de Leandro “Chino” Leunis, que sigue sus pasos en Telefé.