Martín Cirio "La Faraona" reapareció y apuntó: "No voy a quedarme callado"

El escándalo comenzó la semana pasada luego de que Martín Cirio criticara al cantante y músico El Dipy por una canción que hablaba de una violación en grupo a una niña de 15 años. Frente a esto empezó, el cantante arremetió contra el influencer y comenzaron una "guerra" de tweets donde surgieron publicaciones de Cirio que mencionaban las supuestas intenciones de tener relaciones sexuales con menores de edad.

La polémica pasó de ser tendencia en Twitter a ser llevada a la justicia por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, representante de una victima de pedofilia, que decidió presentar una denuncia contra el influencer por apología al delito. Es por ello que Martín Cirio anunció a través de su Instagram que subiría un video de YouTube a modo de descargo.

"¿Quién es Martín Cirio?" es el título del video que el youtuber utilizó para explicar la situación y pedir perdón por sus aberrantes tweets. En el mismo trata de contextualizar la época en la que publicó esos mensajes y explicó que no es la misma persona que era tiempo atrás.

“Quiero arrancar diciendo que me equivoqué, la pifié feo con El Dipy. Él había subido una vez un tuit en el que me bardeaba y dije ‘me la diste una vez, ahora te la voy a devolver’. Y me salió como el orto porque, además, no estaba bueno hablar de una canción que sacó hace un tiempo. No soy amigo de El Dipy, no sé cómo pensará ahora, pero como todo el mundo se debe haber deconstruido, y las cosas que cantaba hace unos años no tienen nada que ver con lo que piensa ahora. Lo que hice es, básicamente, lo que están haciendo conmigo ahora”, comenzó diciendo.

“No podía creer cómo pude haber escrito algo tan aberrante. Obviamente los escribí yo pero no me reconocía, ni siquiera recordaba haberlos escrito. Yo tuve un proceso de deconstrucción y crecimiento que es muy reciente”, expresó "La Faraona" haciendo referencia a los tweets.

“Hoy leo mis tuits y de ninguna forma puede ser gracioso, me da vergüenza, cómo puedo ser tan monstruo de escribir esa mierda, no lo puedo justificar. Ni siquiera creo que fue humor porque no era gracioso. Era ser picante por ser picante. Pero no dejaba de ser un personaje. Repudiable y lo que quieran, pero un personaje. Juzgar eso como si fuese la realidad y decir ‘uy, me descubrieron, soy un pedófilo’, es una locura", explicó.

Según él, Twitter en ese momento, estaba lleno de gente joven y quien decía la mayor aberración era festejado. "Si ponías ‘hice patria, maté a un chorro’, tenías gente que se cagaba de risa y te redoblaba la apuesta. No era el lugar donde estaba mi madre”, apuntó. Y agregó: “En Twitter no había fotos de la cara, había personajes, podías decir ‘negro de m****’, ‘gordo de m****’, ‘hay que matar a los negros’ y nadie cancelaba eso. Era el humor del peor, del más repudiable”.

“Me cargué un montón de causas al hombro y eso tiene un precio, que lo estoy pagando. En el sistema, cuando te quieren sacar de encima, te prohíben, como lo que pasa en la tele. No es que te matan, pero te cortan las piernas”, manifestó tras asegurar que lo quieren "hacer desaparecer" por su activa militancia.

Y agregó: “Esos tuits los tenían guardados hasta que en algún momento metiera la pata, como con El Dipy. Entonces los sacaron para que mi imagen pública se destruyera y de repente todo por lo que milité y fui activista pierde validez y es descalificado”. Además afirmó que muchos de las publicaciones fueron pagas, que estaban manejadas por "trolls", cuentas truchas, sin foto de perfil a la que se le paga para publicar.

"No voy a desaparecer ni quedarme callado. Voy a seguir denunciando las cosas que me están pasando. Por más que me refloten tuits de mierda y me quieran hacer quedar como un pedófilo van a tener que matarme para hacerme callar la boca”, apuntó.

Luego de confirmar que se quedó sin trabajo y que le bajaron los seguidores en todas las redes sociales, explicó que se va a tomar un tiempo fuera de las redes sociales por qué está viviendo días muy difíciles por todo el odio que está recibiendo. Y concluyó: "Fui culpable de subir unos tuits de mierda, nefastos, pero no va a pasar nada. Va a pasar un tiempo y van a ver… Pero no queda otra que esperar un tiempo. No voy a ir preso porque no va a haber pruebas de nada, porque no hice nada”.

Video completo a continuación: