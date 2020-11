Martín Fabio: "Hace diez años que no duermo con una mujer"

Mientras espera novedades en el repechaje de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que se emite por Telefe, el cantante de la banda de rock quilmeña aseguró que hace varios años que no puede dormir con ninguna mujer “porque ronco mucho”.

Momentos Mono en Masterchef Celebrity 2020

Fabio abrió un poco más la puerta de su intimidad y comentó que con Carla, su ex mujer, una forma transitoria de solucionar este problema fue dormir en camas separadas y en cuartos diferentes.

Y a puro histrionismo, el músico agregó: “Creo que fue lo que alargó nuestro matrimonio, porque yo roncaba mucho. Yo hace diez años que no duermo con ninguna mujer".

"Cuando estoy con una chica y llega la hora de dormir pido disculpas y digo que la paso mal, no dejo dormir, hago ruidos. Con mis perras duermo, son las únicas que me bancan los ronquidos", añadió “El Mono” al respecto, quien además dejó en claro cuál es su situación sentimental en la actualidad: “Estoy solo por elección. Cuando le encontrás la vuelta en un punto está bueno, a los 51 años después de estar en pareja tantos años, el amor que tuve se me agotó, hay que trabajarlo mucho, todos los días”.