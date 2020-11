Qué podía esperarse, entonces, para la ya tradicional disputa de los sábados a la noche, en la que Telefe y Eltrece se enfrentan con sus dos tanques: Podemos hablar, con la conducción de Andy Kusnetzoff, y La noche de Mirtha, con la de Juana Viale.

Maradona, pues, fue el eje de las dos convocatorias. Pero lo que restaba dilucidar era el perfil y la relevancia de los invitados. Rápidos de reflejos, en la producción de PH alteraron la rutina de dejar el programa grabado desde el miércoles -una eternidad en las actuales circunstancias- y poner toda la carne al asador. Además de los concurrentes al piso, se recurrió a un contacto remoto nada menos que con el presidente Alberto Fernández.

A la intervención del jefe de Estado se le sumó otra comunicación remota con Víctor Hugo Morales -relator del gol más bello de la historia y autor repentino del “barrilete cósmico- y ambos tuvieron como complemento como invitados en el piso al ex jugador Claudio “Turco” García, el masajista Miguel “Galíndez” Di Lorenzo, y los periodistas Reynaldo Sietecase, Jimena Cyrulnik y Diego Díaz.

NOCJChdETWFi2jHp.mp4 El presidente Alberto Fernández, un aporte decisivo en la disputa por el rating entre Andy Kusnetzoff y Juana Viale

En el canal de Constitución optaron por un cuarteto periodístico con Fernando Niembro, Gastón Recondo, Carlos Reymundo Roberts y Javier Díaz.

Si además se agrega el hecho de que por la reprogramación de la quinta fecha de la ex Copa Liga Profesional (ahora Copa Diego Armando Maradona) no hubo uno sino dos partidos disputados en el mismo horario y que, a juzgar por lo ocurrido en las tres semanas anteriores, el fútbol afecta más a La noche de Mirtha que a Podemos hablar, las mediciones de rating no pueden sorprender a nadie.

Poner toda la carne al asador suele tener buenos resultados. Y este sábado a la noche se lo volvió a comprobar. Después de su derrota del sábado 21, siete días después Andy obtuvo el triunfo más contundente desde que compite con Juana Viale.

rating (1).png Esta vez, la pelea por el rating no fue pareja

Con un promedio de 9,2 puntos y picos de 11,5, Podemos hablar no sólo ganó en su franja horaria sino que fue el programa más visto en todo el sábado. La revancha se jugará el próximo sábado 5 y como tercero en discordia volverá a estar River, ya clasificado a la Fase Campeonato, recibiendo al resignado Godoy Cruz, último de la Zona 3.