Maru Botana, jurado de Masterchef Celebrity, mostró cómo quedó la remodelación de su casa

CÓMO QUEDÓ LA CASA DE MARU

Maru no quería deshacerse de todo lo que había en su casa, entonces, primero, junto a un grupo de asesoras, hizo una evaluación total de cada uno de los ambientes de su propiedad, en un country. Eligió minuciosamente qué elementos decorativos dejar y cuales, renovar por completo o aggionar.

¡El resultado final? El proceso de remodelación dejó ambientes amplios y luminosos, haciendo prevalecer la luminosidad que ingresa por los grandes ventanales que recorren la casa. E incorporó una estética bohemia, en la que se dejan predominar los tonos neutros combinados con diferentes materiales y objetos decorativos, algunos de ellos -como, por ejemplo, una lámpara colgante- es estilo vintage.