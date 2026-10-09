Maru Botana, jurado de Masterchef Celebrity, mostró cómo quedó la remodelación de su casa

La jurado de Masterchef Celebrity hizo a "nuevo" su hogar en un barrio privado. Quería cambiar los ambientes, con pequeños detalles, que los hagan ver diferentes.
En plena vorágine laboral por las diarias grabaciones en televisión y sus distintos compromisos como empresaria gastronómica de sus locales de pastelería, Maru Botana se hizo un tiempito para dedicar, de lleno, a su casa. Junto a un grupo de especialistas, hizo renovar por completo su propiedad, para que luzca distinta, sin la necesidad de mudarse.
“Mi casa sigue siendo la misma, pero se siente distinta. Después de mucho tiempo soñando con este cambio, por fin puedo mostrarles un poquito de todo lo que hicimos", compartió Maru, junto a un video con recopilación de imágenes sobre lo realizado en su propiedad, en un barrio privado, en las afueras de la Ciudad Autónoma.
“No quería cambiar todo porque esta casa tiene mucha historia para mí. Pero sí tenía ganas de darle una vuelta, de actualizarla y, sobre todo, de que siguiera sintiéndose como mi casa", contó Botana, hoy jurado del programa más visto de la tevé, Masterchef Celebrity, en las noches de Telefe.
"La idea era hacer una casa para vivirla, para estar con los chicos, para recibir amigos, para cocinar, para compartir”, compartió, la cocinera, sobre el objetivo final de la remodelación hogareña. “Esta casa renovada sigue siendo la misma, pero se siente distinta y yo estoy feliz", concluyó, Maru. Y cómo son los nuevos detalles, a saber...
Maru no quería deshacerse de todo lo que había en su casa, entonces, primero, junto a un grupo de asesoras, hizo una evaluación total de cada uno de los ambientes de su propiedad, en un country. Eligió minuciosamente qué elementos decorativos dejar y cuales, renovar por completo o aggionar.
¡El resultado final? El proceso de remodelación dejó ambientes amplios y luminosos, haciendo prevalecer la luminosidad que ingresa por los grandes ventanales que recorren la casa. E incorporó una estética bohemia, en la que se dejan predominar los tonos neutros combinados con diferentes materiales y objetos decorativos, algunos de ellos -como, por ejemplo, una lámpara colgante- es estilo vintage.
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