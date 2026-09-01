Maru Botana habló sobre el escándalo de Alejandro Stoessel y Tini

La popular cocinera y empresaria lamentó la situación personal y familiar de Tini Stoessel , al tiempo que recordó su vínculo con el empresario, padre de la cantante juvenil.
Maru Botana habló del escándalo entre Tini Stoessel y su padre, en un móvil al programa "Primicias Ya" de América TV, la cocinera y conductora dijo que el conflicto por el patrimonio de la cantante no la sorprende “Tuve situaciones. No es momento para hablar, pero ojalá que lo puedan solucionar todos los problemas que tiene, más que nada por la parte familiar, que en esos momentos te olvidás de la plata”.
En 2019, Edenor denunció en X (ex Twitter) una conexión clandestina de luz en un local gastronómico de Juan Segundo Fernández 141, San Isidro, que figuraba con el nombre de Maru Botana. La cocinera y empresaria aclaró que no se trataba de un local propio, sino de una franquicia cedida a Alejandro Stoessel, pero a pesar de esa situación "la marca, mi nombre y mi cara” quedaron pegada al escándalo
Maru Botana contó que sus abogados tuvieron que intervenir y fue contundente al recordarlo “Obvio que la pasé muy mal” , sobre si volvió a hablar con el productor, explicó “Quedó ahí. Ya fue”. La cocinera y empresaria también desmintió rumores viejos de un vínculo que no fuera laboral “Súper profesional. Cero. Fueron años lindos de mucho laburo” dijo sobre la etapa en Telefe, cuando coincidió con Stoessel, Tinelli y Villarruel. “Yo estaba en mi programa, no compartía mucho con ellos.” finalizó.
Maru Botana no acusó a nadie en particular de un delito, pero puso su nombre al lado del de Tini y dijo que, cuando el negocio se mezcla con la familia, la plata deja de ser lo primero. En 2019 le tocó a ella. Ahora mira de afuera y pide que la cantante pueda cerrar la herida doméstica.
Hace tres meses Tini Stoessel cortó la representación de su padre, que la manejó 15 años, desde la época de Violetta para Disney y encargó una auditoría. Según ese relevamiento, no figura como accionista ni beneficiaria de las sociedades que administraron sus ingresos -estimados en torno a 70 millones de dólares- ni tenía movimiento propio en esas cuentas hasta junio de 2026, cuando intervinieron abogados. La canbtante , de gira con Futttura en México, habló sin nombrar a la familia “Tengo las cosas más claras”.
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