Maru Botana habló sobre el escándalo de Alejandro Stoessel y Tini

La popular cocinera y empresaria lamentó la situación personal y familiar de Tini Stoessel , al tiempo que recordó su vínculo con el empresario, padre de la cantante juvenil.

Maru Botana habló del escándalo entre Tini Stoessel y su padre, en un móvil al programa "Primicias Ya" de América TV, la cocinera y conductora dijo que el conflicto por el patrimonio de la cantante no la sorprende “Tuve situaciones. No es momento para hablar, pero ojalá que lo puedan solucionar todos los problemas que tiene, más que nada por la parte familiar, que en esos momentos te olvidás de la plata”.