Revelaron qué pasará con la boda de Tini Stoessel, en medio del escándalo: "Con De Paul..."

Internaron al papá de Tini Stoessel en medio del conflicto familiar: ¿Qué le pasó?

¿LOS PADRES DE TINI IRÁN A SU CASAMIENTO?

"No sé si va a haber boda civil. Bueno, por eso te digo que tengo la primicia. Nunca se habló de un prenupcial. Ellos no se van a casar por la iglesia. Van a hacer una fiesta”, recalcó, al aire, sobre la data, de primera mano, con la que cuenta, en medio del tremendo escándalo que involucra a la familia, tras el pedido de auditoría.

“En ningún momento se pensó en no invitar a los padres. Te voy a mostrar la fuente a vos. No abrís la boca para que veas que no miento. Te callás”, le dijo Latorre, a una de sus panelista, al mostrarle los detalles de la conversación, a modo de "prueba" de lo que estaba contando.