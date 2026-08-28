Revelaron qué pasará con la boda de Tini Stoessel, en medio del escándalo: "Con De Paul..."

Fue Yanina Latorre, quien tiene llegada al círculo íntimo de la familia de la cantante, quien aseguró que la autoría de bienes y dinero, no es por la boda con el jugador.
En medio de las especulaciones, las versiones e informaciones que circulan en los medios sobre el presente de Tini Stoessel enfrentada con su papá, Alejandro, se conoció la verdad. Contaron que el pedido de rendición de cuentas que quiere la cantante que haga su familia nada tiene que ver con el deseo que casarse con su novio, el deportista Rodrigo De Paul, en tres meses y medio.
“Te cuento lo que me dijeron hoy de Tini. Sí, primero, la persona que hablé del entorno de Tini me dice, nunca se ha hablado de un prenupcial", contó Yanina Latorre., al aire de su programa, SQP, en América, horas después de una conversación, en privado, con la madre de la cantante, quien buscó charlar con ella, vía telefónica.
“Porque ellos, además, no se van a casar por iglesia. Ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor. Eso cambia las cosas. Otra historia", reveló la periodista, dejando en claro, que la unión entre Tini y Rodrigo, no va por la vía legal, por el rito tradicional de pasar por el Registro Civil y, posterior, unión en una parroquia.
"La unión entre Stoessel y De Paul va por otro tipo de papeles. O sea, no es un casamiento, es una celebración del amor", dejó en claro, Yanina, sobre la fecha de unión entre la cantante y el jugador de fútbol, que cada vez está más cerca, y que sigue prevista para el próximo 19 de noviembre.
"No sé si va a haber boda civil. Bueno, por eso te digo que tengo la primicia. Nunca se habló de un prenupcial. Ellos no se van a casar por la iglesia. Van a hacer una fiesta”, recalcó, al aire, sobre la data, de primera mano, con la que cuenta, en medio del tremendo escándalo que involucra a la familia, tras el pedido de auditoría.
“En ningún momento se pensó en no invitar a los padres. Te voy a mostrar la fuente a vos. No abrís la boca para que veas que no miento. Te callás”, le dijo Latorre, a una de sus panelista, al mostrarle los detalles de la conversación, a modo de "prueba" de lo que estaba contando.
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