"Masterchef 2023": Antonio López asumió su debilidad

En la noche de pizzas italianas, los chefs integrantes de calificar los platos, notaron en la degustación que la masa estaba un poco cruda y el concursante aceptó que -quizás- podría haber fritado un poco más las pizzas y los panzerottis.

Implacable, el jurado Germán Martitegui fue el primero en probar la preparación de Antonio López y hacerle la devolución correspondiente "A mí el panzerotti me da a que me estoy comiendo una pascualina. Pasamos por tu estación, te hablamos y te dijimos cosas, pero me parece que no nos escuchás" le reprochó el chef al participante salteño.

Después de escuchar la certera opinión del jurado, Antonio López reflexionó sobre su conducta y expresó "Pido disculpas, la verdad es que yo ya tenía hecha la salsa, pero soy terco..." pero Martitegui lo interrumpió y le dijo "Ser terco a veces sale bien y a veces sale mal".

Donato de Santis también fue critico en su devolución con el plato del participante salteño "Tenés que prestar más atención, a vos te gusta la cocina, el panzerotti está bien frito pero es un bodoque, y la pizza leudó porque es una buena masa pero no terminó de cocinar, y le faltó crocantez y presencia en el aceite" fue contundente el chef italiano.