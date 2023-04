Masterchef 2023: Damián Betular se enfrentó a Germán Martitegui y Donato de Santis

La consigna del día en el reality culinario fue hacer el mismo plato -divididos en parejas y que queden idénticos-, pero el obstáculo para los participantes era tener que cocinar separados por un muro, que hacia que no se pudieran ver lo que hacía su compañero. La pareja presentó "Lengua dos disfónicos", un lenguado relleno y puré de boniato con hinojos rallados y le dieron ese nombre por todo lo que se gritaron para darse las indicaciones durante la preparación.

Embed

En la degustación, Donato de Santis elogió los platos que presentaron Silvana Díaz y Rodrigo Salcedo, les dijo “Estoy realmente sorprendido. Probé el pescado y es como probarlo del mismo plato. Esto es muy bueno: color, sabor y condimento. Muy interesante”

image.png

Por su parte, Germán Martitegui coincidió con su colega italiano y expresó “Muy ricos sabores. El puré de boniato con limón, está bien en los dos. Eso otro que dice Donato: la consistencia, la textura y el armado del lenguado, está idéntico. Y una revelación en el papel de líder de Silvana, que nunca te había visto. Lo que venimos hablando me parece que es el camino. Pobre Rodrigo, igual".

Pero cuando todo parecía que iba a ser la noche ideal en "MasterChef 2023" para el bioquímico y la peluquera, Damián Betular sorprendió con una crítica negativa e hizo hincapié en que no habían superado la consigna establecida por "la prueba del muro". "La idea del desafío es que sean iguales. Iguales es igual donde está el puré, dónde está el pescado, dónde están los hinojos. Coincido con el sabor, pero para mí no me cierra lo que es" explicó el chef pastelero, marcando las diferencias entre los platos de Silvana Diaz y Rodrigo Salcedo.

image.png

Cuando los tres miembros del jurado se retiraron a deliberar, las posiciones entre los chefs no lograban conciliarse y diferencias continuaban. Germán Martitegui sostenía que "hubo una pareja que hizo el plato más rico", mientras que Damián Betular contrastó su punto de vista"Ninguno de los tres cumplió con lo que yo esperaba" sentenció, haciendo una clara referencia a las presentaciones de las duplas de Rodrigo/Silvana, Daniela/Candelaria y Rodolfo/Juan Francisco.

Toda la discusión terminó cuando Donato de Santis expresó que tanto él como Germán estaban convencidos de tomar una decisión y por lo tanto, la mayoría se imponía para el veredicto final.

image.png

De esta manera, los jurados de "MasterChef 2023" comunicaron a los participantes que la decisión no había sido unánime y Damián Betular aprovechó la oportunidad para expresarles a Daniela Kompel, Candelaria Sorini, Rodrigo Salcedo y Silvana Díaz, que tenían muchas diferencias en la presentación final de sus preparaciones.

“Fue una decisión complicada, dividida y con muchos matices pero hemos elegido. Quienes suben al balcón y pasan al miércoles de beneficios son… Rodrigo y Silvana” fue el anuncio de Germán Martitegui.