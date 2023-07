"MasterChef 2023": Daniela se lució a pesar de quemarse la mano

El accidente se produjo fuera de cámaras, pocos segundos después de que la conductora Wanda Nara diera la orden de poner las manos arriba y dejar de cocinar. La escribana empezó a ordenar su puesto de cocina, y por descuido, tomó el mango de una sartén que acababa de sacar del horno quemándose su mano izquierda.

Antes de que Daniela Kompel pasara al frente, a la mesa de examinación de German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, Wanda Nara anunció "A pesar de tener la mano quemada puede estar acá para presentar su plato", y allí fue la cocinera con sus dos preparaciones (ayudada por Rodrigo Salcedo) pasta con salsa verde y berenjenas fritas y churrasco de cerdo con salsa verde, puerros grillados y ensalada fresca.

Daniel Kompel le explicó Wanda Nara como fue su accidente "Fue de esas cosas que en el apuro toqué el mango que ya estaba en el horno. Fue la distracción en medio de la corrida".

En el reportaje, la escribana se explayó un poco más sobre lo que le pasa en "MasterChef 2023" "Me gusta estar acá y escuchar la devolución del jurado. Uno se puede lastimar y hay que seguir adelante, seguir intentando. No quiero que esto me amedrente".

Para terminar, la concursante minimizó su accidente "Me lo tomo como un bautismo gastronómico. Muchos cocineros tienen cicatrices".

Donato de Santis fue el primero en la ronda de devoluciones de los jurados "Estoy fascinado con la idea, porque saliste del tomate y de la crema, es rica la berenjena, tiene un sabor interesante la salsa pero es como que se neutraliza" con respecto al segundo plato, el chef italiano le dijo "acá tenemos algo más interesante, esta bien cocinado el cerdo, el puerro es un riesgo importante, yo doy mucho valor a este tema del verde este hilo conductor"

Por su parte, Germán Martitegui manifestó "a mí me parece interesante el tema del verde también como a Donato, particularmente la pasta, me parece que está rica, que el perejil le queda bien, que la berenjena frita le queda bien. No le hubiera servido ahí definitivamente, porque está como hundido y se pierde el color y todo, pero bueno los sabores están y la imaginación también".

El chef pastelero Damián Betular fue el último en dar su devolución "llamativamente el plato de carne creo que hoy es el más logrado. El sellado toda eso que se le ven las hierbas pegadas le diste un sabor espectacular, el puré me parece que está súper logrado, esa ensaladita ya es un clásico tuyo. Los puerros por ahí un poco más el más braseado o algo o sacarle más capitas para llegar más al corazón te hubiera ayudado. Hay un buen intento pero muy valorable, que con la quemadura y todo esto presentando tu plato demuestra las ganas que tenés y lo que querés".