Duelos de comida asiática y alta tensión en el reality culinario de Telefe, la Negra Vernaci echó a Lizy Tagliani cuchillo en mano y la China Ansa fue contra Edith Hermida.
En la noche del lues 20 de febrero, los participantes de Masterchef Celebrity tuvieron como consigna realizar plato de comida asiática, lo que hizo que aflore la rivalidad entre los cocineroscomo consecuencia de los duelos que se establecieron para cocinar.
Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana les explicaron a los famosos que la gastronomía asiática se basa en el equilibrio de cinco sabores -dulce, salado, amargo, ácido y picante- y que uno de los ingredientes fundamentales es la salsa.
Los participantes abrieron las bolas que había en sus mesadas y hallaron distintos tipos de salsa, dependiendo de cuál tenían, se configuraron los duelos cuyos ganadores subían al balcón -y por lo tanto a la noche de beneficios- y los perdedores a la noche de última chance. No obstante, Luciana Geuna, ganadora de la medalla dorada en la semana anterior, pudo hacer modificaciones.
El hecho de que tuvieran que competir directamente mano a mano para resolver su destino en la cuarta semana de Masterchef Celebrity 2026 provocó que los participantes tuvieran algunos encontronazos durante el periodo de cocina.
Cuando estaban en plena preparación, Lizy se acercó a charlar con la Negra para hacerle perder tiempo porque era su rival. La locutora directamente alejó con un cuchillo a la comediante “Salí de acá”, exclamó la Negra.
Migliore también se la “picanteó” a Geuna cuando Tomás Xu -invitado especial del programa- visitó su estación junto con Betular y elogió su idea y su mise en place. “¿Escuchaste, Luciana?” gritó el exfutbolista para la periodista ,con el objetivo de meterle presión.
Edith y la China también se sacaron chispas, pero ya alejadas de lo culinario, porque Ansa aseguró que su rival “es capaz de hacer de todo por quedarse” y que “es zorra”, en alusión a su supuesto vínculo con Sebastián Presta.
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