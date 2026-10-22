Cuando estaban en plena preparación, Lizy se acercó a charlar con la Negra para hacerle perder tiempo porque era su rival. La locutora directamente alejó con un cuchillo a la comediante “Salí de acá”, exclamó la Negra.

Migliore también se la “picanteó” a Geuna cuando Tomás Xu -invitado especial del programa- visitó su estación junto con Betular y elogió su idea y su mise en place. “¿Escuchaste, Luciana?” gritó el exfutbolista para la periodista ,con el objetivo de meterle presión.

Edith y la China también se sacaron chispas, pero ya alejadas de lo culinario, porque Ansa aseguró que su rival “es capaz de hacer de todo por quedarse” y que “es zorra”, en alusión a su supuesto vínculo con Sebastián Presta.