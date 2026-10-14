En un duelo de conductoras, la participante acorraló a Wanda cuando le preguntó si había hablado mal de ella.
En la noche del martes 13 de octubre se vivió un cruce muy picante en MasterChef Celebrity entre las conductoras Edith Hermida y Wanda Nara. Todo sucedió durante la prueba de la cinta transportadora, la conductora de "Bendita" le recordó a la anfitriona una vieja crítica.
Mientras los participantes cocinaban, Wanda le preguntó a Hermida si alguna vez había hablado mal de ella y la respuesta de la periodista fue directa “A mí no me gustaba que le pongas la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”, inmediatamente Nara se defendió “Pero no era yo” y entre risas contestó “¿Qué querés que haga? Eran chiquitos. Los chicos deciden también. Si te cuento todas las que me hizo Maxi… los nenes se deberían haber tatuado la camiseta”.
La conversación siguió en tono de broma “Y bueno, Maxi es medio piratongo. ¿Vos no te diste cuenta?”, le consultó la participante a la conductora de Masterchef Celebrity. “Sí, me di cuenta, por eso lo dejé. Me di cuenta tarde, vos que sos periodista me tendrías que haber llamado así lo dejaba antes” le respondió Wanda.
Durante la charla, Edith Hermida no se achicó en ningún momento y elaboró un perfil de los hombres que le atraen a la conductora de MasterChef Celebrity, “A vos te gustan los piratongos” le dijo, a lo que Wanda le respondió “Y sí. Los aburridos no me gustan. ¿A vos te gustan los aburridos? Me gustan los piratongos pero no me gusta que me pirateen. ¿Porque después sabés qué pasa? Me convierto yo en la pirata y después me critican ustedes”.
El origen de la charla se remonta a abril de 2014, cuando Mauro Icardi publicó en redes fotos de Valentino, Constantino y Benedicto -los tres hijos de Wanda y Maxi- con la camiseta de Newell’s Old Boys, el club del que es hincha. La imagen generó un fuerte cruce público con López, quien en declaraciones a Sky Sport expresó su malestar por la difusión de imágenes de sus hijos. Días después, el exfutbolista evitó saludar a Icardi antes de un partido entre Sampdoria e Inter.
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