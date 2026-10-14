Durante la charla, Edith Hermida no se achicó en ningún momento y elaboró un perfil de los hombres que le atraen a la conductora de MasterChef Celebrity, “A vos te gustan los piratongos” le dijo, a lo que Wanda le respondió “Y sí. Los aburridos no me gustan. ¿A vos te gustan los aburridos? Me gustan los piratongos pero no me gusta que me pirateen. ¿Porque después sabés qué pasa? Me convierto yo en la pirata y después me critican ustedes”.