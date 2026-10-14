Rompió el silencio la señalada como tercera en discordia en la separación de Prandi y Ortega

Mariana Marx habló en medio del escándalo público que indica que la conductora y el artista musical se separaron por ella. "La noté prepotente", dijo sobre Julieta Prandi.
Mariana Marx, escritora de profesión, amiga íntima de Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega, fue señalada como la "tercera en discordia" en la abrupta separación entre el cantante y Julieta Prandi. Y, en las últimas horas, decidió romper el silencio. Lo hizo en SQP, el programa de Yanina Latorre, en las tardes noches de América.
"Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que leyendo el libro, y le conté del libro...", comenzó a contar Mariana, sobre como sucedieron los hechos el día en que Julieta irrumpió en el estudio de grabación de Emanuel, y la encontró junto al cantante.
"Le empecé a contar y me dijo: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Y entonces yo le digo: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome”, compartió la escritora, sobre lo que fueron los detalles de su conversación con Prandi. “Ahí le mandé un mensaje a Ana Paula, le dije: ‘Pásame a buscar, me quiero ir’, y me fui yo con Ana Paula".
"No sé, me di cuenta de que no tenía que hacer ningún audiolibro y no lo hice y me fui", dijo Mariana, sobre lo que la inquietó, al punto de querer irse del lugar. "Me pareció muy linda ella, me parece una pareja maravillosa, y digo, qué locura todo esto que están diciendo”. "El chat que teníamos era en el momento, unos días antes, para programar la visita, nada más. Después de ahí no hablé más con Emanuel”.
“Cuando le empecé a leer el libro, a ella (Julieta) la noté prepotente y no pude leer más delante de ella”, se sinceró, Mariana, la actitud, tal vez "hostil" que encontró por parte de Julieta. “No sucedió nada en particular. Esa es la parte que yo no logro entender. Pero no me está gustando nada esta situación, solamente quería salir a aclarar", dijo, la literata.
“Lo del olor a sexo es mentira. Dijeron eso y nada que ver. Todo eso que están diciendo es mentira”, puntualizo Mariana, dejando en claro que no sucedió ningún tipo de encuentro íntimo entre ella y Ortega, a pesar de las versiones que indican lo contrario.
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