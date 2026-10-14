Rompió el silencio la señalada como tercera en discordia en la separación de Prandi y Ortega

¿QUÉ PASÓ EN EL ENCUENTRO ENTRE MARIANA, JULIETA Y EMANUEL?

“Cuando le empecé a leer el libro, a ella (Julieta) la noté prepotente y no pude leer más delante de ella”, se sinceró, Mariana, la actitud, tal vez "hostil" que encontró por parte de Julieta. “No sucedió nada en particular. Esa es la parte que yo no logro entender. Pero no me está gustando nada esta situación, solamente quería salir a aclarar", dijo, la literata.

“Lo del olor a sexo es mentira. Dijeron eso y nada que ver. Todo eso que están diciendo es mentira”, puntualizo Mariana, dejando en claro que no sucedió ningún tipo de encuentro íntimo entre ella y Ortega, a pesar de las versiones que indican lo contrario.