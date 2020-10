"MasterChef Celebrity": Germán Martitegui tiene coronavirus

Sin embargo, Vicky Xipolitakis se contagió y en las últimas horas se confirmó que Germán Martitegui también.

“Estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado me lo tenía que hacer el viernes y yo no quise, me lo hice el jueves y dio negativo. Pero el domingo y el lunes tuve un poco de fiebre y pensé que me había insolado por haber estado bajo el sol”, contó el chef en diálogo con “Cortá por Lozano”.

También explicó que se volvió a testear y este martes 20 por la mañana le confirmaron que había contraído el virus.

“Tomé medidas bastante drásticas porque estoy asustado, desde el jueves estoy aislado en mi casa a mis hijos -Lorenzo y Lautaro, de 18 y 13 meses-, los veo de lejos y con barbijo. Es difícil”, aseguró el miembro más exigente del jurado de cocina, que afortunadamente ya no tiene síntomas.

ADEMÁS:

"MasterChef Celebrity": Natalie Pérez reemplazará a El Polaco

Además, se confirmó que Dolli Irigoyen lo reemplazará en los programas en los que el cocinero esté ausente y, según reveló Martitegui, está tratando de ser tan dura como él en las devoluciones.

“Le dije que ella también es exigente, que no se haga la buena”, manifestó.

También habrá nuevos participantes, ya que Natalie Pérez ocupará el lugar del Polaco y Christian Sancho, el de "La Griega".