Damián Betular, Germán Martitegui, Maru Botana y Wanda Nara tomaron de punto al participante que lucha por el amor de la conductora desde el primer día.
El martes 19 de octubre, Grego Rossello tuvo una noche complicadísima en Masterchef Celebrity porque, más allá de las pocas habilidades que tiene para la cocina, y estalló de celos porque tuvo que ver en primera fila el amplio arsenal de seducción que Nazareno Casero desplegó frente a Wanda Nara por segundo día consecutivo.
El actor ya había llamado la atención de la conductora del reality culinario de Telefe en la tercera Gala de Eliminación, por el ajustado traje de baño que estaba utilizando debajo del delantal, tanto que Wanda llegó a sonrojarse en vivo. La noche siguiente, y aprovechando que la consigna era realizar pastas, Nazareno demostró que sabe hablar italiano fluido al igual que ella.
Luego de presentar su raviolón deconstruido de ricota, queso crema, espinaca y nuez con salsa fileto, Nazareno Casero se dirigió hacia Wanda Nara en italiano y pidiéndole un segundo para poder charlar tranquilos “Me di cuenta de que no encontrás a ninguno para hablar si lo que vos querés es seguir hablando en italiano. Podés practicar conmigo para no olvidar la lengua” le dijo el participante a la conductora de Masterchef Celebrity.
“Sí, quiero seguir practicando” le contestó Wanda a Naza, fascinada por la situación, por lo que Germán Martitegui se metió para señalar la desazón de Grego desde su estación, en donde era consolado por el resto de los competidores.
Por otra parte, a Nazareno le fue muy bien con su pasta y a continuación, pasó frente al jurado Grego, que no tuvo la misma suerte con sus raviolones rellenos de ricota, nuez y espinaca con manteca de salvia. Sin embargo, los tres jurados y Wanda hicieron más hincapié en cómo rebalsaba de celos por la cercanía de Casero con la conductora.
“Con los raviolones me pasó como con la vida misma. Uno piensa que viene bien hasta que aparece un chabón hablando en italiano y mostrando sus partes íntimas en un programa que es para toda la familia” declaró Rossello ante los jurados de Masterchef Celebrity con el objeto de criticar lo hecho por Nazareno la noche anterior.
Grego fue acusado de celoso y Damián Betular le recomendó que “se preocupe más porque Nazareno está cocinando mejor que él”. “¿Por qué voy a estar celoso de Nazareno? ¿Porque cocina bien? ¿Porque habla italiano? ¿Porque tiene unos biceps gigantes?”, bromeó el participante durante la entrevista.
El golpe final ocurrió cuando en la devolución Betular habló de “sabores elegantes” a lo que Wanda acotó “No le nombres a L-Gante que se va suicidar”.
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