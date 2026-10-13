Con Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana ataviados como cavernícolas, los participantes debieron cocinar de forma "primitiva".
En la noche del lunes 12 de octubre, el undécimo programa de la nueva temporada de Masterchef Celebrity trató sobre la cocina de la Edad de Piedra, sustentada en la caza, la recolección y la pesca, por ese motivo el jurado se disfrazó como cavernícolas y exigió que los participantes hicieran platos libres, preparados de una manera similar a la de los antepasados.
“Por suerte ustedes no van a tener que cazar ni pescar, pero sí van a tener que recolectar lo que necesiten. Durante toda la prueba tendrán a su disposición estos ingredientes increíbles. Corran por sus proteínas porque, como en la Edad de Piedra, los recursos son escasos” les informó Germán Martitegui a los famosos, señalando las carnes, frutas y verduras que había a lo largo del estudio.
Damián Betular les comunicó a los participantes de Masterchef Celebrity que, para hacerle honor al método de cocina que utilizaban los humanos en la prehistoria,solo iban a poder usar las cinco hornallas de cada estación y no los hornos ni los electrodomésticos. Tambien, todos los platos de la noche debían contener sí o sí una proteína animal
Los famosos que cocinaron en la noche del lunes 12 de octubre fueron Rocío Robles, Lizy Tagliani, Pablo Giralt, Campi, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Sebastián Presta, Josefina “China” Ansa, Hernán “Mala Fama” Coronel, Luciana Geuna, Grego Rossello y Mike Amigorena. Todos forcejearon entre ellos en el sector del mercado, hubo algunos que resultaron heridos y se generaron algunas discusiones y el principal acusado de generar una avalancha fue el actor Presta.
Por haber ganado una medalla en la segunda semana, Rocío Robles contó con el beneficio de recibir una bolsa “de piel” con elementos que solo ella podía utilizar: especias, tomates secos y quesos que la acercaron más a la edad contemporánea.
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