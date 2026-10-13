“Por suerte ustedes no van a tener que cazar ni pescar, pero sí van a tener que recolectar lo que necesiten. Durante toda la prueba tendrán a su disposición estos ingredientes increíbles. Corran por sus proteínas porque, como en la Edad de Piedra, los recursos son escasos” les informó Germán Martitegui a los famosos, señalando las carnes, frutas y verduras que había a lo largo del estudio.