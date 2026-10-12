Por otra parte, Giordano mencionó a sus otros hijos, Azul y Dante, y cuestionó las versiones sobre la historia familiar que circularon en los últimos días. También planteó interrogantes sobre el relato de una supuesta situación de violencia y criticó la exposición mediática del conflicto. En ese contexto, hizo referencia a Gustavo Yankelevich y señaló que la exposición pública y los contactos no convierten una versión en verdad. Además, dejó una frase sobre la muerte de Romina: “Nunca pudimos entender con claridad qué pasó aquel 28 de septiembre de 2010”.

Para cerrar, el exmarido de la actriz insistió en que no responderá públicamente a Valentín ni cuestionará sus sentimientos ante los medios. “No voy a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón”, sostuvo. A

l cabo, reafirmó el vínculo con sus hijos y expresó: “Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre”.

El comunicado completo de Darío Giordano