El exmarido de Romina Yan publicó un comunicado en el que negó los episodios de violencia denunciados por Valentín y reconoció que pudo haber cometido errores durante la crianza de sus hijos.
Darío Giordano se expresó públicamente este lunes por primera vez, luego de que su hijo Valentín Yan denunciara que él y su hermano Franco sufrieron violencia durante su infancia. A través de un extenso comunicado, el exmarido de Romina Yan rechazó las acusaciones y defendió su rol como padre. Además, aclaró que no tiene intención de mantener una discusión pública con su hijo ni de exponer detalles de la intimidad familiar.
“Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, sostuvo en el escrito. También hizo referencia a la causa judicial vinculada con las denuncias y aseguró que fue sobreseído en 2018. “Esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y, por lo tanto, nunca fueron comprobados”, afirmó.
En el comunicado, Giordano recordó el impacto que tuvo el fallecimiento de Romina, ocurrida en septiembre de 2010, cuando él quedó a cargo de sus tres hijos. “La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. Nunca imaginé vivir una vida sin ella”, expresó. Según relató, pese al dolor y a los consejos que recibió sobre cómo continuar con la crianza, su prioridad fue permanecer junto a sus hijos y seguir ocupando su lugar como padre.
Uno de los fragmentos más destacados del mensaje estuvo dedicado a reconocer que pudo haber cometido errores durante la crianza, en especial en el período posterior a la muerte de Romina. “Nunca pretendí ser un padre perfecto. Hice lo que pude, con las herramientas que tenía y en circunstancias que jamás hubiera imaginado atravesar”, escribió. Luego, agregó que quizás no estuvo a la altura de las necesidades de sus hijos en ese momento y les pidió perdón por el dolor que pudieron haber sentido.
Por otra parte, Giordano mencionó a sus otros hijos, Azul y Dante, y cuestionó las versiones sobre la historia familiar que circularon en los últimos días. También planteó interrogantes sobre el relato de una supuesta situación de violencia y criticó la exposición mediática del conflicto. En ese contexto, hizo referencia a Gustavo Yankelevich y señaló que la exposición pública y los contactos no convierten una versión en verdad. Además, dejó una frase sobre la muerte de Romina: “Nunca pudimos entender con claridad qué pasó aquel 28 de septiembre de 2010”.
Para cerrar, el exmarido de la actriz insistió en que no responderá públicamente a Valentín ni cuestionará sus sentimientos ante los medios. “No voy a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón”, sostuvo. A
l cabo, reafirmó el vínculo con sus hijos y expresó: “Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre”.
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