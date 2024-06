Matías Alé sorprendió a su novia en los Martín Fierro Federal: "¿Te querés casar?"

Ante los ojos de todos los ternados y de los espectadores, le pidió la mano a su novia, a quien invitó a subir al escenario para hacerle la propuesta de llevarla al altar. ¡Y ella dijo sí!

ssstwitter.com_1717948466060.mp4

El actor estaba dando un discurso, en el que habló de los malos momentos que atravesó en su vida, mientras las cámaras filmaban cómo su pareja era un mar de lágrimas por su triunfo. En medio de la dedicatoria, se despachó pidiéndole a su novia, que tiene 22 años y es profesora de educación física, que se convierta en su esposa.

“Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querias casar conmigo”, lanzó, a quemarropa mientras Guillermo Andino, quien conducía la entrega junto a Pamela David, le pedía a la joven que subiera al escenario. “Me vas a hacer llorar, Matías”, comentó la animadora, cautivada por lo que estaba ocurriendo.

Luciendo un vestido negro y conmovida, Martina se unió al actor y él le pidió a los espectadores que le den unos minutos más para hacer su pedido. “Mi amor, tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá”, expresó mientras elegía pasar de las alianzas de compromiso clásicas y entregarle significativo objeto.

"No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa”, contó, mientras le entregaba una diminuta alpargata de bebé.

f768x1-1606547_1606674_4233.webp

“Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, repitió. “Sí, obvio”, fueron las palabras de su novia, mientras se fundían en un abrazo y los conductores pedían que se dieran un beso que nunca llegó.

