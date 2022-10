Mauro Icardi desmintió estar separado de Wanda Nara

"La verdad que estoy hablando porque vengo bancando hace rato mucha mentira y es hora de aclararlo, dar la cara", continuó el deportista en su cuenta oficial.

Embed

"Todavía no estoy separado, estoy casado todavía, cuando venga la semana que viene vamos a ver qué hacemos, porque se generó un ambiente, hay mucha mentira mediática. Ella está enojada, yo estuve enojado y sin cosas que pasan en una pareja y que se pueden arreglar de otra manera", dijo contundente sobre su relación con la mediática.

"Hablo diariamente con Wanda. La semana pasada estuve en Buenos Aires, no hay motivo para seguir con el circo mediático. Cuando vuelva lo hablaremos", agregó el jugador del Galatasaray de Turquía.

“Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento”, afirmó.

“Tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda”, aclaró y agregó: "Estuvimos juntos todo el domingo. Dormimos juntos".

Durante la transmisión, el futbolista resaltó que junto a él estaban sus hijas Isabella y Francesca, los hijos de Wanda con Maxi López -Valentino, Benedicto y Constantino-, su padre Juan y su suegra Nora Colosimo con su pareja.

La aclaración llega en medio de los rumores que vinculan sentimentalmente a Wanda con L-Gante luego de que compartieran una producción fotográfica y tras la visita del cantante al programa de Mirtha Legrand, donde dijo que se estaban conociendo.