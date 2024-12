Mauro Icardi fue obligado por la justicia a depositarle dinero a Wanda Nara

image.png

Según trascendió, Icardi debería de seis meses de pensión alimenticia para las hijas que tiene en común con la mediática, Isabella y Francesca de ocho y nueve años respectivamente.

Según se supo, aunque el delantero del Galatasaray no aportaría la cuota correspondiente desde hace medio año, la demanda inició hace dos meses y actualmente fue intimado a saldar el costo. Los trascendidos indican que, en caso de que el futbolista no abone en los próximos diez días, la causa se elevaría al comité interdisciplinario de la FIFA.

“Ojalá me ponga de novio con la China”: el polémico audio de Mauro Icardi

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos en su historia luego de que la conductora diera a conocer archivos viejos sobre el affair que el futbolista tuvo con Eugenia “La China” Suárez que terminó con su relación.

“Ya hace tres años de lo que pasó, pero la mina se comportó siempre bien. Nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en juicio de toda índole. Es rarísimo. Está muy despechada, está muy resentida”, dijo el futbolista a través de Yanina Latorre, quien se encontraba en el evento ‘Los personajes del año’.

Luego referenció la entrevista de Wanda en el living de Susana Giménez: “Ir a hacer una nota y sentarse a hablar de la China, la verdad es que es patético, así que no sé... Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.