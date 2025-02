Mauro Icardi y la China Suárez, juntos en Turquía: fueron a ver el clásico

La pareja fue captada por las cámaras de la transmisión mientras miraba el clásico. Esta vez, Icardi eligió un suerte verde musco y la actriz prefirió un abrigo de botones dorados. Ambos llegaron el último viernes a Estambul, donde permanecerán algunas semanas para cumplir con obligaciones laborales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1894071663991328975?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1894071663991328975%7Ctwgr%5Ec4f54ca349d5fd304905b1fa67e8337e0c19b84c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-21732466844222269569.ampproject.net%2F2502032353000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false ¡MAURO ESTÁ! Junto a la China Suárez, Icardi disfruta del clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe.



#DisneyPlus Premium pic.twitter.com/Pkua1etYY2 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2025

Desde su arribo, uno de los planes de Icardi y la China Suárez era asistir al clásico del Galatasaray ante el Fenerbahçe. Al comienzo del partido, el delantero fue ovacionado por los hinchas, aunque hay fuertes versiones de que el club habría exigido su presencia en el clásico para evitar especulaciones acerca de su compromiso con el equipo.

Más allá del conflicto legal y mediático con Wanda Nara -exesposa de Icardi-, la pareja volvió a mostrarse junta en público y compartió distintos momentos en sus redes.

Wanda Nara, también en Turquía

Al mismo tiempo en que el futbolista y la China Suárez observaban el partido en el estadio, la conductora estaba en la misma ciudad y deslumbraba con un despampanante vestido rosa para recibir una distinción. “Ganééé BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards. Thanks. Una noche soñada en Estambul”, publicó en su cuenta de Instagram.

Para este evento, Wanda lució un vestido largo al cuerpo color fucsia, con un pronunciado escote en la espalda y una larga cola que desplegó para las fotografías que le tomaron en las escaleras del edificio donde se entregaron los premios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda Nara (@wanda_nara)

En pocas horas, el posteo sumó más de 300.000 me gusta y los usuarios expresaron sus comentarios de apoyo. "Felicidades, qué orgullo que seas nuestra. Argentina para el mundo”, “Me encanta la fortaleza de esta mujer”, “Ese vestido te queda soñado” y “Nunca menos, súper merecido”, fueron tan solo algunos de ellos.

Desde su llegada a Turquía, la conductora mostró las fotos de la habitación lujosa donde se hospeda en el hotel cinco estrellas Cirgan Palace Kempinski Istanbul. Para exhibir las imágenes, eligió la canción de Karol G, Qué chimba vida.

"Trabajo duro, no quiero la vida de antes… estoy donde quería, qué chimba de vida, estoy viviendo la life que quería...”, dice el tema elegido por Wanda y que muchos usuarios interpretaron como una indirecta para Icardi.