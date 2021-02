Mensaje depresivo del Negro Oro que alarmó a sus seguidores

"Buen día. Hoy no tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento", arrancó diciendo el “Negro”, quien, rápidamente, continuó: "En cuanto al programa estoy contento porque es lo que quería hacer. Pero el programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 por vivir".

"Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta. Pero tengo un seguir pensando en mi salud. Por lo menos en mi salud física, en la mental trabajo todos los días con resultados diversos”, agregó luego.

Por último, concluyó: "Trato de llenar esas 22 horas que son únicamente mías. ¡Ya no soporto tanto silencio en esta casa! Pero en este momento esta es mi vida".

