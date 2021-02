Carmen Barbieri muestra signos de recuperación

A Carmen Barbieri "le sacaron el tubo de la tráquea y ahora tiene una cánula con oxígeno. A su vez, lucha contra otra bacteria intrahospitalaria", señaló ayer Marina Calabró. Barbieri es paciente de riesgo por su asma de base, el 20 de enero se contagió y cinco días después la trasladaron a terapia intensiva para inducir a un coma farmacológico. Por suerte ya da signos claros de respirar por sus propios medios cada vez que le bajan la sedación. Marina Calabró afirmó que "ya sin fiebre y con mejores niveles de oxigenación en sangre, ahora también progresó su respiración".

Al contrario de Carmen, en cuestión de horas, Raúl Rizzo registró una recaída tras un cuadro alentador que se dio el lunes pasado. Su estado ahora es muy delicado: "Su situación se agravó por lo que debieron intubarlo. Asimismo se está a la espera de nuevos resultados de análisis de sangre y oxígeno para comprobar la evolución de su cuadro".

Por su parte, Flor Peña dijo sobre su cocinera Gao, internada en coma farmacológico y embarazada de seis meses: "Estoy muy conmovida porque la quiero mucho, porque es una persona muy hermosa y porque está mal toda su familia también. Su marido, sus hijos (ya es madre de mellizos). Y no podemos ayudarlos mucho porque están todos contagiados de coronavirus, entonces está muy difícil". Aclaró además porqué ni ella ni su equipo se aislaron: "Nosotros no nos aislamos porque no la vimos, hubo dos días que ella no cocinó y ni siquiera sabe en dónde se contagió. Pasaron cuatro o cinco días, yo me hice el hisopado, dio negativo, pero no había estado en contacto con ella cuando le dieron el resultado".