“Lo lamento por su hija y su familia, no por ella”, arrancó diciendo en Radio Mitre la periodista sobre la modelo, a quien había demandado por calumnias e injurias.

Respecto a su disputa legal, Ninci dijo: "¿Se acuerdan cuando a ella la detienen el 18 de diciembre? La detienen por resistencia a la autoridad porque se negaba a tocar el pianito en esa causa que yo le había hecho".

Y agregó: "El juicio empezaba el 12 de marzo. La doctora Barrionuevo resolvió que todas las querellas se unificaran por calumnias e injurias. Los denunciantes éramos Gustavo Vera (titular de la Fundación La Alameda), Brian Lanzelotta (ex integrante de Gran Hermano) y yo. Los tres nos habíamos puesto de acuerdo con nuestros abogados por las barbaridades que había dicho en el programa de Mirtha Legrand” (NdR: Jaitt había tratado de pedófilos a Vera y a Lanzelotta, y Ninci había salido en defensa del primero).

Luego, la periodista recordó: "Ella constantemente arengaba a sus seguidores de Twitter para que me atacaran. Tuve cientos de amenazas de muerte. La denuncié y después me cerraron Twitter. Fui muy perjudicada por esta mujer porque hablaba mal de mí en todos los medios. Había publicado mi teléfono en Twitter y le había dicho a sus seguidores que me atacaran”.

Y, después, disparó: "Trabajaba de extorsionadora. La contrataba gente que quería datos de otras personas. Ella tenía que seducir a esa persona y luego apretarla. No es lo mismo una chica de la calle común que se acuesta con un empresario y le dice 'dame tanta guita si no hablo con tu familia' que esta mujer que tenía una llegada increíble a los medios. Generaba un rating impresionante".

Por otro lado, se mostró indignada por falsas acusaciones que había recibido por parte de Natacha: "Tenía un tweet fijo que jamás yo escribí que decía que ella iba a morir como Alberto Nisman. Jamás escribí eso en Twitter".

Por último, se hizo eco de cuando Jaitt aseguró haber sido violada por el director de cine Pablo Yotich y otro hombre, y manifestó: "En realidad no la violaron. Ella lo había llamado a Pablo y le había dicho que quería ir a su casa. Luego cae Maximiliano y ella dice que la drogan y violan. El juez los iba a sobreseer. El examen toxicológico daba cuenta de consumo de cocaína y clonazepam".

Tras este reportaje, sus declaraciones fueron repudiadas por cientos de usuarios de Twitter, que convirtieron el nombre de la periodista en trending topic.

