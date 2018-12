Mery del Cerro contó que sufrió un abuso sexual a los 11 años

"Siento que como comunicadora lo tengo que decir. Ayer a la mañana, empezamos hablar del tema con Meme (su pareja), y ahora lo puedo contar porque Facu y Carlita van a entender porque estaba tan desconcentrada", dijo notoriamente sensible tras su performance en la pista de Bailando por un Sueño.

"Después de nuevo años de estar juntos, le digo a Meme que tenía que contarle algo. Y ayer, después de 22 años, me animé a contarle que sufrí un abuso a los 11 años. Es algo que no sabe mi mamá ni mi papá. Se están enterando todos en este momento", contó.

Y agregó: "Lo charlé y siento que no podía dejarlo pasar. Es muy fuerte para mí todo esto. Fueron dos días en los que no podía pensar en otra cosa".

"Soy responsable de hablar a todas las mujeres, a todas las mamás. Para que no pase nunca más. Si bien fui una chica recontra cuidada, me pasó. Está bueno que todas las mujeres lo digan para que no pase nunca más", cerró. Inmediatamente, la actriz recibió el apoyo de todo el piso de Showmatch.

Inesperadamente, cuando llegó el momento de bailar, su partenaire Facundo Mazzei se descompensó en medio de la performance. Rápidamente, Marcelo Tinelli decidió envíar el programa a una pausa para que el bailarín reciba los cuidados médicos correspondientes.

De vuelta en el aire, ya recompuesto, Mazzei reconoció que se sintió muy afectado por el relato de su compañera a quien tiene el deseo de cuidar como un caballero.

