Mirtha Legrand desea volver a la TV y un canal la quiere en pantalla

"El que se ocupa de todo es mi nieto Nacho Viale. Mirtha vuelve y vuelve a Telefe. Es la primera vez que voy a trabajar en Telefe, merece un aplauso", dijo Mirtha, quien destacó que tiene mucha necesidad de regresar con sus clásicos almuerzos: "Extraño muchísimo, me encanta trabajar, me hace mucho bien".

La diva también recordó lo mucho que le costó no estar activa durante lo que duró la pandemia por COVID 19: "Lo mal que me ha hecho la pandemia, no solo físicamente, sino también anímicamente. En la pandemia, un día lo llamé a Facundo Manes y le dije "doctor, yo quiero volver a ser la Mirtha de antes".

El Trece y América eran las dos emisoras que se disputaban el regreso de Mirtha Legrand a la televisión, pero no lograban acordar con su nieto y, al parecer, en los últimos días, Telefe habría comenzado a buscarla y a la conductora le habría entusiasmado muchísimo la idea porque nunca había formado parte de la programación de ese canal con su ciclo de almuerzos.

Mirtha Legrand pudo volver, lo hizo por El Trece y junto con su nieta Juana Viale, trabajaron los fines de semana, un día cada una. Esta tarea le valió una nominación al Martín Fierro a la diva por Mejor Conducción Femenina, mientras que su nieta competirá el próximo domingo en la categoría Mejor Programa de Interés General, por Almorzando con Juana.

mirtha-legrandjpg.webp Mirtha Legrand informó que le colocarán un marcapasos "de última generación".

Telefe, vencedor del primer semestre

Telefe marca un nuevo récord histórico de audiencia. En esta primera mitad del año, Telefe obtuvo un share promedio de 47,4%, siendo el semestre de mayor share de audiencia en la historia de la TV abierta. De esta manera, Telefe alcanzó una cobertura acumulada del 89,09%, que representa un promedio de más de 38.9 millones de personas.

Respecto a la primera mitad de 2022, Telefe creció 5% y lleva 11 semestres consecutivos de liderazgo.

Con un rating promedio semestral acumulado de 8,86 puntos, Telefe supera a su principal competidor por una diferencia de más de 4 puntos, liderando todas las franjas horarias y todos lo segmentos demográficos. El Top Ten de los programas más vistos en los primeros 6 meses, sin contar los eventos deportivos, fueron de Telefe. El líder indiscutido es Gran Hermano con un promedio de 20,51 puntos de rating y un share de 70,30%.

El ranking de los programas más vistos se completa con la variada oferta de contenidos de Telefe, que incluye distintos formatos, segmentos de noticias, magazine y las mejores historias. Esto le permite a la señal liderar todas las franjas horarias: mañana (43,98% shr.hh), 1ra tarde (46,16% shr.hh), 2da tarde (46,19% shr.hh) y el Prime Time (49,81% shr.hh).

Otro de los grandes sucesos de audiencias en el semestre han sido los partidos de la CONMEBOL Libertadores™ con la dupla periodística conformada por Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt. Los seis partidos transmitidos por Telefe alcanzaron un share promedio de 43,9 %.

Todas las ediciones de noticias de Telefe han superado sus marcas de audiencias históricas y liderado sus franjas horarias. El Noticiero de la Gente, que lleva 48 meses consecutivos de liderazgo, también selló un semestre espectacular reuniendo el mejor rating y share de su historia con 8,99 puntos y 45,82%, respectivamente. Telefe Noticias, la edición central de noticias, que lleva además 57 meses consecutivos de liderazgo indiscutido, tuvo un rating promedio de 9,86 puntos con un share de 41,24 %, superando a su competidor por +3,87 puntos de rating y +16,20% de share.