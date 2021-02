Mirtha Legrand finalmente se vacunará esta semana

Mirtha Legrand, un recorrido por sus 94 años de vida

“Ya tengo el turno pero no voy a decir ni cuándo ni dónde. Todos los trámites los hizo Nacho (Viale, su nieto) porque era muy engorroso, yo no sabía por dónde empezar. Así que voy a ir a vacunarme con mucha alegría, felicidad y dando gracias a Dios por estar todavía. Nunca imagine llegar a esta edad”, confesó la diva de los almuerzos.

En diálogo con la señal C5N, La Chiqui dio detalles de cómo transita su cumpleaños. “Me desperté temprano, a las 8.30. Estoy disfrutando de este día, no doy abasto atendiendo el teléfono, me siento muy agasajada”, comentó y agregó “Hoy me voy a reunir con la familia y amigos, pero pocos por el tema del protocolo. Creo que somos 14 nada más. Me voy a empezar a preparar a las seis de la tarde para estar bien para la noche”.

Tras asegurar que “tener salud y ganas” es la clave para seguir trabajando a esta altura de su vida y que su vuelta a la televisión será “muy pronto”, la conductora también habló sobre el escándalo de las vacunas vip. “Me parece un horror. Ahora dicen que no se dieron cuenta. Es el único país en el mundo que haya ocurrido algo semejante. Es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. Yo no sé si fueron llevados por el temor, la amistad o comodidad, no sé qué los llevo a hacer algo semejante”, expresó con cierto enojo.

