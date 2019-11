Este miércoles la encargada de contar los detalles del encuentro para aclarar las diferencias fue la misma conductora de El Diario de Mariana, que este 20 de diciembre termina su ciclo en El Trece. Fabbiani reconoció su enojo con la diva y manifestó que en una charla reciente aclararon los tantos. A Fabbiani le había molestado que la conductora, dos meses atrás, al aire, contase las negociaciones de El Trece para el verano. Esa vez Mirtha anunció que le querían dar el horario de El Diario de Mariana, porque su ciclo después de siete años consecutivos llegaba a su fin.

Tras la gala de una revista del corazón, el martes a la noche, Mirtha en una frase dejó en claro que sigue siendo la figura de El Trece y que si bien no trabajará en verano por falta de presupuesto, su continuidad está asegurada. En cuanto a la cena de Macri en la que éste invitó a Susana Giménez y Guillermo Francella, entre otros, donde Muirtha brilló por su ausencia pese a ser la mas ferviente defensora del Presidente, La Chiqui contestó: "Ultimamente cuestioné al presidente. Imagino que pudo ser ese el motivo".

Sobre Mariana Fabbiani siempre dijo que nunca hubo enojo. Pero este miércoles la misma Fabbiani la retrucó y contó en su programa detalles del encuentro a solas que mantuvieron las dos: "Lo hablamos en privado y nos respetamos mucho, por eso ahora está todo más que bien". Fabbiani explicó porqué prefirió esperar un tiempo para hablar con Mirtha: "Soy de las personas que entiende que hablar en caliente no está bueno. Por eso dejé pasar un tiempo y luego lo resolvimos en privado, como corresponde. Yo sé que no hubo una mala intención, y pude ser frontal porque es mi personalidad. Cuando me pasa algo lo digo".

