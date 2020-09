Mirtha Legrand podría volver a su "Mesaza" a fines de octubre

Ante este panorama, quien blanqueó sus ganas de tener de nuevo a una de sus estrellas fue Adrián Suar. El gerente de programación de El Trece mantuvo una entrevista con radio La Once Diez y se refirió a un posible regreso de Mirtha Legrand.

“Con Rosa María he hablado, la adoro. Yo quiero -en la medida que ella quiera- que vuelva. A lo mejor a fin de octubre. A ver si hace una vez por semana, si uno de los dos días lo hace ella. Si ella tiene ganas, me gustaría que vuelva”, contó el Chueco, quien además no descartó la alternativa de que Juana Viale sea quien continúe al frente del programa que su abuela no conduzca.

“Puede ser una ‘combineta’”, precisó al ser consultado sobre esa posibilidad y opinó sobre la labor de la nieta de la “Diva de los Almuerzos” sobre quien dijo: “Está divina, la veo a Juana creciendo. Está muy bien y tiene mucho más plafón para mejorar. Está bien, es simpática como es Juana, tiene ángel, es buena piba. Pero tiene que mejorar y va a mejorar. Y sigue mejorando. Le veo un potencial enorme a Juana si ella toma la decisión de hacerlo”.