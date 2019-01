Mirtha Legrand volvió con un incómodo comentario a Laurita Fernández

El programa transcurría con normalidad, pero La Chiqui lanzó un comentario que incomodó a Laurita. Todo comenzó con una apreciación de la conductora hacia Barbieri, luego de advertir un gran tatuaje que tiene en uno de los brazos con la figura de Frida Khalo y una de sus más frases célebres: "Si no puedes amar, no te demores".

Rápidamente Mirtha miró a Laurita y la descolocó: “Vos no perdés tiempo nena…”, dijo Legrand. La jurado del Bailando se rió y la madre de Fede Bal acotó: "Te di el pie… Te juro que no estuvo preparado".

Laurita se rió aunque logró salir rápidamente de la situación al pedirle a Roberto Moldavsky que metiera un chiste para seguir adelante. "Estoy muy enamorada. Lo siento en el cuerpo el amor, me dan cosquillas en el estómago. No creía mucho en esas cosas", contó luego la ex jurado del Bailando 2018 sobre su relación con Nicolás Cabré.