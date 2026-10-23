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Los detalles del inesperado llamado que recibió Nico Vázquez de Sylvester Stallone

 - Por Noelia Santone

El artista mostró cómo fue su comunicación telefónica con quien le dio la piel y el espíritu a Rocky. "Tuvimos una conversación sobre la vida".

Nicolás Vázquez compartió, a través de sus redes sociales, un video y todas las sensaciones que lo atravesaron durante su comunicación por videollamada con Sylvestre Stallone. El actor, que lo caracteriza y representa sobre el escenario, mostró toda su emoción tras la comunicación con el emblemático compositor de Rocky.

"Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó… Hace unas semanas viví algo que todavía me cuesta poner en palabras. Estaba descansando en mi casa y sonó el teléfono...", compartió Nico, a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram.

"Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba @officialslystallone Sí, el mismísimo Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla", compartió Vázquez, protagonista del éxito teatral, en Calle Corrientes, que recrea la historia de la película protagonizada por Stallone.

QUÉ PASÓ DURANTE LA COMUNICACIÓN

"Pero lo que podría haber sido una charla sobre teatro, cine y trabajo terminó convirtiéndose en una conversación sobre la vida. Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito. Que fue mi papá quien me presentó aquella película cuando era chico y que después fui yo quien se la compartió a mi hermano Santi", compartió Nico, sobre su diálogo con Sylvestre.

"Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi. Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre. Pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos. Todavía me emociona recordar esa conversación".

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