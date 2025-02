Morena Rial le respondió a Carmen Barbieri

"No estoy a favor de la delincuencia, pero sí estoy a favor que se pueda integrar en la sociedad a una persona que comete errores" explicó la conductora y remarcó que la joven"vive cometiendo errores, se queda embarazada y no piensa en el bienestar de ese chico. Por eso le dije que espere un poco más y que piense. Ella va creciendo y seguramente va a reaccionar y ser una mujer de bien. Seguramente Jorge Rial está luchando para que así sea".

Por ese motivo, la hija del periodista Jorge Rial, salió a cruzar a la conductora de "Mañanisima" a través de una historia de Instagram, en donde los acusó de haberla usada para generar rating.

“Voy a aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidades de veces, solo acepte porque quiero trabajar para salir de este mal momento” comenzó su comunicado.

Morena Rial reconoció que aceptó la invitación a ir a "Mañanísima" buscando darle otro rumbo a su vida y como una posibilidad de ingresar en los medios.

En su historia de Instagram, la influencer hizo referencia a las declaraciones de Carmen y acusó a su producción de utilizarla para generar rating.

“Estoy intentando cambiar y que creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento decidieron decir el monólogo, pero en la cara no dijeron nada, porque quejas no podían tener si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana” expresó.

Para finalizar, Morena cerró el comunicado en redes con su conocida frase “Les deseo suerte en el próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, QUE LO DEMUESTRE”.