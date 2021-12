Moria Casán confirmó su "casamiento" con el Pato Galmarini

La actual conductora de Moria es Moria en la pantalla de El Nueve, ante la consulta de si era real que se había casado respondió sin rodeos. "Sí, en reunión familiar privada", dijo.

"La ceremonia fue de nosotros dos con alguien que nos unió, después celebración y luego cancha de Boca a celebrar con 8 goles a 1. ¡¡¡Era la primera vez que iba a la cancha!!!", contó sobre este “casamiento”.

A propósito de la luna de miel, Moria Casán explicó "A fin de año vamos invitados por Sergio (Massa) y Malena (Galmarini, hija de Fernando), a Pinamar. Tengo nada más que esos días por la tele y el teatro".

moria-casan-pato-galmarinijpg.jpg Moria Casán y Galmarini.

Pero no descartó viajar a Europa más adelante con su flamante marido. "Galmarini y yo morimos por ir. Iríamos a visitar a Benito Paolucci, que juega al rugby en Italia y es uno de sus 11 nietos, hijo de Bernardita", detalló la diva.

Por último, la flamante esposa de Fernando Galmarini se refirió a como marcha la relación con su político.

"La química que tenemos con 'Galma' nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió. Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices", disparó.

Moría Casán, mientras tanto, sigue al frente de su ciclo nocturno en El Nueve, y en enero volverá a subirse a las tablas con Brujas, una de las obras más exitosas del teatro argentino.