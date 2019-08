Burlando llegó último y le mostró a la prensa la llave del departamento, lo que hizo que el cerrajero sólo oficie de testigo y evitó de esa manera que se violente la puerta. Apenas diez minutos estuvo Morla en el interior del departamento, y cuando salió fue contundente: “No puedo hablar por pedido de la jueza, sólo voy a decir que esto es un capítulo de Los Simpson”, dijo. El abogado del Diez estaba furioso porque en el departamento no encontraron nada, algo que se sabía, pero que sin dudas fue tomado como una burla por parte de Claudia. “Vamos a pedir el juicio político de la jueza, porque es la responsable de que le estén tomando el pelo. Nosotros vinimos a cumplir la orden y, bueno, está claro lo que hicieron”, dijo.

“¿Qué encontraron, Matías?”, fue la pregunta de la prensa. “No puedo hablar, pero parece que entró el Gordo Valor y se robó todo”, ironizó el abogado. Es que en el departamento no había absolutamente nada. Ni mesas, ni sillas, tampoco muebles y mucho menos rastros de los objetos. “Vamos a pedir más allanamientos”, dijo Morla antes de irse. La idea del letrado es llevar a la Justicia las distintas propiedades de Claudia para poder revisarlas hasta encontrar lo que Diego reclama. Es más, en la lista también están las propiedades de las hijas, en el caso que en las de Claudia no encuentren nada, como para ir a revisar.

Allanamiento en la casa de Claudia Villafañe (3).jpg POPULAR

Morla se fue de Devoto pero antes llamó a Maradona, quien, indignado, subió un posteo a las redes reclamando por sus camisetas y pegándole a la Jueza que entiende en esta causa. “Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la Justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio: '¿De qué color era el caballo blanco de San Martín?'", escribió en la red social.

Mientras, en la vereda, el cerrajero seguía disfrutando de su minuto de fama. “No me dejaron entrar porque trajeron las llaves. Me quedé en la puerta, como testigo. Estaban nerviosos”, dijo. Del otro lado, los oficiales de Justicia estaban inquietos por los más de 30 periodistas y camarógrafos que en la puerta desataron un caos con la salida de Morla. “Pregúntenle a Burlando por qué hicieron esto, ellos saben dónde están las camisetas y si no dicen dónde las tienen, las seguiremos buscando”, dijo Morla.

Allanamiento en la casa de Claudia Villafañe (4).jpg POPULAR

Fernando Burlando se quedó en el interior de la propiedad por un tiempo, haciendo el acta en el que se dejó constancia de que no había nada de lo que fueron a buscar. Claro que esto no le va a salir barato, porque en medio de su furia, Diego pidió a Morla que desaloje a quien está viviendo en un departamento de la calle Nazarre que es de su propiedad. Si bien el abogado del Diez no lo confirmó, los rumores indican que ahí vive Ana María, la mamá de Claudia y abuela de las nenas. Morla dijo que irá a la Justicia a cumplir con el pedido de su defendido por lo que un nuevo frente de conflicto de acerca. Una mañana movida, una más en esta guerra.