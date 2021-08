Murió Brian Travers, saxofonista y fundador de UB40

"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro camarada, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda de la música, Brian David Travers", informó la banda en un comunicado, en el que precisó que el fallecimiento ocurrió este domingo, después de "una larga y heroica lucha contra el cáncer".

El músico formó inicialmente UB40 en 1978 junto a James Brown y Earl Falconer. Tiempo después se unieron el resto de los integrantes: Alistair Campbell, Robin Campbell, Norman Hassan, Michael Virtue y Astro.

El nombre elegido para el grupo de reggae hacía referencia al formulario que debían completar los desempleados para poder cobrar los subsidios por desempleo en el Reino Unido, en un guiño a sus orígenes y el compromiso social de UB40.

Durante sus más de 40 años en activo, el grupo consiguió grandes éxitos como "Red Red Wine" y "Falling In Love With You", que sonaron en las radios de buena parte del mundo.

La banda llegó a vender más de cien millones de álbumes en todo el mundo, confirmando su gran popularidad.

Brian Travers comenzó a tener complicaciones de salud a principios de 2019, cuando los médicos le detectaron dos tumores en el cerebro, lo que le obligó a perderse en marzo de ese año una gira de aniversario de UB40.

No obstante, llegó a actuar por última vez con la banda que él inició en diciembre de ese año en un concierto celebrando en el Arena Birmingham.

ub40--644x362.jpg Brian Travers fue uno de los fundadores de UB40.

UB40 EN ARGENTINA

La primera visita de UB40 a la Argentina tuvo lugar en 1989, cuando dieron un recital multitudinario en la cancha de Vélez.

En 2017, volvieron a repetir un show masivo, esta vez ante 30.000 personas en Pinamar.