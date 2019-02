"Estoy muy consternado y triste de escuchar la noticia del fallecimiento de Mark Hollis", escribió el bajista Paul Webb en su cuenta de la red Facebook, lo que motivó una serie de mensajes de tributo de varios artistas.

Los representantes de Hollis no respondieron las preguntas de la prensa, sino que optaron por el silencio, por lo que la causa de su muerte permanece aún desconocida.

Talk Talk - "Such A Shame"

"Musicalmente fue un genio y fue un honor y un privilegio haber estado en la banda por él", escribió Webb, elogiando las "ideas musicales pioneras" de Hollis.

El grupo se formó en Londres en 1981, y durante esa década se popularizó en toda Europa principalmente por éxitos masivos pop como "Talk Talk", "It's My Life" y "Such a Shame".

Pero la banda decidió cambiar su sonido con su álbum "The Colour of Spring" (1986), adoptando un enfoque más improvisado utilizando guitarra, pianos y órganos para iniciar el género más tarde conocido como "post-rock".

Su trabajo influyó en aclamadas bandas como los ingleses Radiohead y el islandés Sigur Ros, pero la técnica de improvisación dificultó las giras y el grupo se separó en 1991 tras varios tira y afloja con su sello discográfico.

Talk Talk experimentó un leve resurgimiento en Estados Unidos en 2003 después de que la banda pop rock californiana No Doubt lanzara una versión de "It's My Life" que también rankeó muy alto en los charts de todo el mundo.

Nacido el 4 de enero de 1955 en Tottenham, Inglaterra, Hollis lanzó un álbum solista homónimo en 1998, pero luego casi desapareció del ojo del público.

Talk Talk - "Life's what you make it"

"RIP Mark Hollis", escribió Anthony Costello, quien se identificó en las redes sociales como su primo. "Maravilloso esposo y padre. Hombre fascinante y de principios. Se retiró del negocio de la música hace 20 años, pero es un ícono musical indefinible", dijo.

La banda británica de post-punk The The expresó en su cuenta de Twitter que Hollis estaba "detrás de algunos de los mejores álbumes de los años 80 y principios de los 90".

También le rindieron tributo los Doves, líderes de charts musicales en Reino Unido, con un tuit: "Adiós, Mark Hollis, te debemos mucho, no puedo exagerar sobre la influencia que tuviste sobre nosotros tres como músicos y como banda".