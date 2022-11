Murió el hijo del actor Tim Roth, el músico Cormac Roth

"Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac era también la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo mucha felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban", señaló el comunicado publicado por la familia del joven músico.

"El dolor llega en oleadas, al igual que las lágrimas y las risas, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos", agrega la nota difundida por Tim Roth, Nikki Butler y su otro hijo, Hunter Roth.

Y concluyeron el comunicado del fallecimiento expresando: "Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Hace poco que es un hombre. Le queremos. Le llevaremos con nosotros allá donde vayamos".

Cormac Roth, graduado en la universidad de artes Bennington College, era guitarrista, compositor y productor musical y publicó a través de su cuenta de Instagram: "En noviembre de 21 me diagnosticaron un cáncer de células germinales en fase 3. Desde entonces he estado luchando contra él a diario", escribió el joven. Y abundó: "Quimio, quimioterapia a altas dosis, medicación, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc".

La última publicación de Instagram

El 16 de agosto fue el último posteo del hijo de Tim Roth en su cuenta de Instagram, en donde explicaba sus sensaciones y su lucha.

El 13 de julio Cormac Roth escribió: "Me ha quitado la mitad de mi audición, 27 kilos de peso, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado", y aconsejó a sus seguidores: "Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en comunicarse porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra cosa. Los amo a todos, por favor asegúrense de hacer las cosas que aman. La vida es corta. es el caos y nunca sabes cuándo vas a ser tú. Mejórate y ve al médico. A la mierda el cáncer", mientras se lo veía tocando la guitarra, bajo los efectos físicos de la quimioterapia.

La carrera musical de Cormac Roth comenzaba a abrirse paso, en 2018 editó el álbum "Python" y en el 2020 colaboró con la música de la película "New Order" de Michel Franco.