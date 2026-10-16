El meteorólogo también llevó sus conocimientos a la radio, donde se desempeñó como columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red. En 2006 publicó, junto a Mauricio Saldívar, el libro Meteorología para todos, una obra orientada a acercar los conceptos básicos de la disciplina a lectores no especializados.

La despedida de sus compañeros de TN

Durante su mensaje al aire, Massaccesi recordó que Confessore era una persona reservada con su vida privada, pero que compartía con sus compañeros el profundo cariño por su esposa y sus hijas. También destacó su personalidad y su pasión por Boca Juniors. “Era cabrón por momentos porque se enojaba, pero era un compañero que siempre se dedicó a lo suyo, a su trabajo”, señaló.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock”, expresó el conductor, que reconoció la dificultad de continuar con la transmisión en medio del dolor. Finalmente, le dedicó unas palabras de despedida en nombre de todo el equipo: “Un abrazo enorme, lo despedimos con silencio, respeto, cariño, lo vamos a recordar siempre”.