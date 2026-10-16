El periodista y divulgador científico trabajaba en la señal desde 1995 y también había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional. Sus compañeros lo despidieron con profundo dolor.
El meteorólogo Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años. La noticia fue confirmada por TN, donde trabajaba desde diciembre de 1995 y se había convertido en una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo. Según las primeras informaciones, se descompensó durante la madrugada en su casa, ubicada en el barrio porteño de Versalles. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre sus compañeros y en el ambiente periodístico.
El encargado de comunicar la noticia al aire fue el conductor Mario Massaccesi, quien lo recordó como un compañero excepcional, un buen padre y esposo. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como ‘el del tiempo’”, expresó emocionado. También destacó el perfil bajo del meteorólogo y el amor que sentía por su familia. “La noticia nos deja en estado de shock. Esto sucedió esta madrugada. No sabemos mucho más”, agregó.
Confessore construyó una carrera de más de tres décadas vinculada con la televisión y la divulgación científica. Antes de incorporarse a Artear, trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) entre 1992 y 1994, donde participó en tareas relacionadas con la recepción e interpretación de imágenes satelitales. También realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica, disciplinas vinculadas con el estudio de las nubes y las condiciones atmosféricas.
En diciembre de 1995 se sumó a Artear y comenzó su recorrido en Todo Noticias (TN). Con el tiempo, se consolidó como una figura habitual de la señal y también participó en espacios de El Trece, además de integrar el equipo de TN Campo, donde acercaba información meteorológica vinculada con la actividad agropecuaria. Su trabajo se caracterizó por explicar los fenómenos climáticos con un lenguaje accesible para el público.
El meteorólogo también llevó sus conocimientos a la radio, donde se desempeñó como columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red. En 2006 publicó, junto a Mauricio Saldívar, el libro Meteorología para todos, una obra orientada a acercar los conceptos básicos de la disciplina a lectores no especializados.
Durante su mensaje al aire, Massaccesi recordó que Confessore era una persona reservada con su vida privada, pero que compartía con sus compañeros el profundo cariño por su esposa y sus hijas. También destacó su personalidad y su pasión por Boca Juniors. “Era cabrón por momentos porque se enojaba, pero era un compañero que siempre se dedicó a lo suyo, a su trabajo”, señaló.
“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock”, expresó el conductor, que reconoció la dificultad de continuar con la transmisión en medio del dolor. Finalmente, le dedicó unas palabras de despedida en nombre de todo el equipo: “Un abrazo enorme, lo despedimos con silencio, respeto, cariño, lo vamos a recordar siempre”.
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