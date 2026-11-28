Trabajó casi cuatro décadas en las señales del grupo Clarín, donde fue productor de Telenoche, cronista y jefe de la redacción digital de TN. Luchaba contra un cáncer de riñón.
El periodista Javier Lozano murió este sábado a los 66 años, luego de luchar contra un cáncer de riñón. La noticia fue anunciada al aire por sus compañeros de TN y El Trece, donde desarrolló una trayectoria de casi cuatro décadas y realizó coberturas en distintos ámbitos de la actualidad nacional.
La información fue comunicada pasadas las 11:20 por los periodistas Paula García y Santiago do Rego, durante la emisión del noticiero de TN. “Tenemos que dar una triste noticia dentro de la familia de Canal 13 y TN y es que murió Javier Lozano”, expresó do Rego, quien lo recordó como “un excelente tipo y un gran profesional”.
García también le dedicó unas palabras y destacó su trayectoria y compromiso con el oficio. “Una gran persona que está en la casa desde siempre, desde mucho antes que todos nosotros. Aprendimos mucho de él, en la calle, de ese compromiso que tenía para hacer su trabajo y poner todo lo mejor de él”, señaló.
La periodista contó que Lozano atravesaba una enfermedad oncológica y que, si bien había tenido algunas mejorías, su estado de salud se había deteriorado en el último tiempo. También recordó a su familia y envió un saludo a su esposa, Érica, y a sus tres hijos.
Lozano comenzó a trabajar en el canal en junio de 1987. Durante su carrera fue productor de Telenoche en la década del 90, se desempeñó como cronista de TN y El Trece y estuvo acreditado en Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación. También fue jefe de la redacción digital de TN y participó de coberturas de elecciones, manifestaciones y otros acontecimientos.
Desde las redes oficiales, TN publicó un mensaje de despedida en el que repasó su trayectoria y confirmó que en los últimos años había luchado contra un cáncer de riñón. “¡JAVI, TODOS NOSOTROS VAMOS A EXTRAÑARTE!”, expresó el canal al cerrar el homenaje.
Las publicaciones generaron numerosas muestras de afecto de colegas y compañeros. Uno de los mensajes más sentidos fue el de Sergio Lapegüe, quien recordó su amistad con Lozano y contó que fue quien lo recibió cuando ingresó a Telenoche. “El padrino de mi hijo Franco. El amigo por sobre todas las cosas. Siempre juntos Zabiola. Ya te extraño”, escribió.
También lo despidió Ignacio González Prieto, quien compartió cientos de coberturas con él y destacó su generosidad con los periodistas más jóvenes. “Un Gran Compañero, Amigo y Periodista. Mil años compartiendo la calle. De los periodistas de la vieja escuela, que siempre ayudaba, explicaba y trabajaba con los más nuevos”, publicó.
Otros periodistas, entre ellos Silvina Chediek, Maru Segulin, María Belén Ludueña, Nazarena di Serio y Andrea Bisso, también expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia, los amigos y los compañeros de Lozano.
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