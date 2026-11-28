Lozano comenzó a trabajar en el canal en junio de 1987. Durante su carrera fue productor de Telenoche en la década del 90, se desempeñó como cronista de TN y El Trece y estuvo acreditado en Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación. También fue jefe de la redacción digital de TN y participó de coberturas de elecciones, manifestaciones y otros acontecimientos.

Desde las redes oficiales, TN publicó un mensaje de despedida en el que repasó su trayectoria y confirmó que en los últimos años había luchado contra un cáncer de riñón. “¡JAVI, TODOS NOSOTROS VAMOS A EXTRAÑARTE!”, expresó el canal al cerrar el homenaje.

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Las publicaciones generaron numerosas muestras de afecto de colegas y compañeros. Uno de los mensajes más sentidos fue el de Sergio Lapegüe, quien recordó su amistad con Lozano y contó que fue quien lo recibió cuando ingresó a Telenoche. “El padrino de mi hijo Franco. El amigo por sobre todas las cosas. Siempre juntos Zabiola. Ya te extraño”, escribió.

También lo despidió Ignacio González Prieto, quien compartió cientos de coberturas con él y destacó su generosidad con los periodistas más jóvenes. “Un Gran Compañero, Amigo y Periodista. Mil años compartiendo la calle. De los periodistas de la vieja escuela, que siempre ayudaba, explicaba y trabajaba con los más nuevos”, publicó.

Otros periodistas, entre ellos Silvina Chediek, Maru Segulin, María Belén Ludueña, Nazarena di Serio y Andrea Bisso, también expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia, los amigos y los compañeros de Lozano.