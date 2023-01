Murió la actriz Annie Wersching: trabajó en "24″ y "Runaways"

Wersching falleció en Los Ángeles debido a una enfermedad terminal. Interpretó a la agente del FBI Renee Walker en la serie "24″ y dio voz a Tess en el videojuego "The Last of Us".

Annie Wersching, actriz estadounidense conocida por su papel en la serie "24" y por ser la voz de uno de los personajes del videojuego "The Last of Us", murió a los 45 años tras batallar durante dos años contra un cáncer.