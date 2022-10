Murió Leslie Jordan a los 67 años, chocó contra un edificio

El comediante -un ícono en el entretenimiento estadounidense- participó en las recordadas series "Will & Grace", "American Horror Story" con Lady Gaga, entre otros y "The Help" y según las fuentes policiales estaba conduciendo su auto en Hollywood cuando -se sospecha- sufrió una descompensación repentina y estrelló el BMW contra un edificio, perdiendo la vida.

accidente.jpg Imagen del accidente de Leslie Jordan

"El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy sin el amor y la luz de Leslie Jordan", dijo David Shaul, representante del actor, cuando confirmó la triste noticia.

"No sólo fue un gran talento y un placer trabajar con él, sino que proporcionó un santuario emocional a la nación en uno de sus momentos más difíciles. Lo que le faltaba en altura lo compensaba en generosidad y grandeza como hijo, hermano, artista, comediante, compañero y ser humano. Saber que ha dejado el mundo en la cima de su vida profesional y personal es el único consuelo que uno puede tener hoy", agregó Shaul.

Embed

Un éxito en pandemia

Durante la pandemia, el pequeño Leslie Jordan -medía 1,5 metros- logró más popularidad en todo el mundo al mostrar su trabajo y humor desde redes sociales, según informó TMZ el comediante alcanzó los 5.8 millones de seguidores en Instagram, luego empezar en 2019 con solamente 80 mil.

En 2021 editó un disco de música gospel titulado "Company's Comin" y luego participó como invitado en "The Masked Singer" (en Argentina "¿Quién es La Máscara?") donde interpretó el standard "This Little Light of Mine".

American Horror Story.jpg Leslie Jordan con Lady Gaga juntos en un capítulo de American Horror Story

Leslie Jordan, su vida

Leslie Allen Jordan nació el 29 de abril de 1955 en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos y su primera aparición en televisión fue en la serie de acción "The Fall Guy" ("Profesión Peligro"), que se emitió entre 1981 y 1986 en la cadena ABC. Luego participó en innumerable cantidad de series de TV como: "Murphy Brown", "Lois & Clark: The New Adventures of Superman", "Star Trek: Voyager", "Caroline in the City", "Reba", "Boston Public", "Boston Legal", "Nash Bridges" y con su rol secundario en "Hearts Afire".

Will & Grace.jpg Leslie Jordan y su participación en "Will & Grace"

Leslie Jordan ganó un Premio Primetime Emmy, en 2006- como Mejor actor invitado a una Serie de Comedia por su participación en la serie "Will & Grace" y fue visto recientemente en un papel protagónico en "The Cool Kids", que se emitió por el canal Fox (actualmente Star+).