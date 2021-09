Murió Michael K. Williams, actor de la serie The Wire

El actor Michael K. Williams, que alcanzó popularidad por su trabajo en la serie "The Wire", fue encontrado sin vida en su departamento de Nueva York.

El actor estadounidense Michael K. Williams, que alcanzó notoriedad por su trabajo en la serie "The Wire", fue encontrado muerto este lunes en su departamento de Nueva York por una presunta sobredosis de drogas, según confirmó la policía de esa ciudad al diario The New York Post.