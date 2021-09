Luego de décadas de trabajo como cantante y compositor, el hijo menor de Julio Iglesias e Isabel Preysler manifestó su decisión de abandonar los escenarios en diálogo con Ricky Martin y Sebastián Yatra.

Los artistas estaban en medio de una transmisión en vivo de Instagram para promocionar el tour que darán por Estados Unidos cuando Iglesias reveló cuáles son sus planes a futuro.

"El 17 de septiembre sale 'Final' mi disco que tendrá Volumen 1 y volumen 2. Se llama así porque será el último de mi carrera", reveló Enrique Iglesias.

"Estoy en ese momento de mi vida, en ese capítulo de mi vida, en el que pienso que es el momento correcto de hacerlo; he estado pensando en esto desde 2015. Nunca pararé de hacer música, nunca pararé de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré en un camino diferente. No es necesario empacarlo en un álbum. Entonces, este proyecto es importante para mí”, añadió.

El artista heredó la fama de sus padres y a los 20 años inició su carrera como cantante con su álbum homónimo.

Durante la segunda mitad de los ‘90 se posicionó como uno de los cantantes más populares de la música hispana, hasta que en los 2000 también se animó a cantar en inglés.

Desde 2014 que no saca un álbum de estudio, pero en los últimos siete años publicó distintos sencillos en colaboración con artistas urbanos que recorrieron el mundo, como Bailando, Noche y de día, El perdón, Súbeme la radio y El baño.

qtobqra5sra2jjp27kpmphg7fy_1.jpg Enrique Iglesias, con Sebastián Yatra y Ricky Martin.

En pareja hace dos décadas con Anna Kournikova, en 2017 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de los mellizos Lucy y Nicolás.

Y en febrero de 2020 nació la más pequeña del clan: Mary. Para el artista es importante formar parte de la vida cotidiana de los chicos y estar presente durante su crecimiento.