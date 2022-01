Murió Sidney Poitier, primer afroamericano en ganar un Oscar

Eugene Torchon-Newry -un funcionario de las islas caribeñas- confirmó la triste noticia del fallecimiento del actor que rompió las barreras raciales al ser el primer hombre negro en ganar el Oscar al mejor actor por su papel en “Lilies of the Field” e inspiró a una generación durante el movimiento de derechos civiles.

Lilies_of_the_Field_(1963_film_poster).jpeg Sidney Poitier - "Lilies of the field"

Dentro de sus 71 años de carrera, Poitier, ha realizado papeles protagónicos en las películas clásicas de Hollywood como “A Raisin in the Sun”, “Guess Who’s Coming to Dinner” y “Uptown Saturday Night”. Asimismo, formó parte del elenco de la famosa producción de 1997 "El Chacal" (The Jackal) junto a Bruce Willis y Richard Gere.

Poitier, ganó el Oscar al mejor actor por "Los lirios del valle", conocida también como "Una voz en las sombras" y cinco años antes logró ser el primer afroamericano en ser nominado a Oscar de actor principal por su papel en "Los desafiantes".

sidneypoitieroscar-U05444757043UYr-620x349@abc.jpeg Sidney Poitier al ganar el Oscar

Fue un símbolo de lucha, eligió sus roles con mucho cuidado para dejar atrás la idea de que los afroamericanos sólo podían aparecer haciendo papeles degradantes. Luchó contra la pobreza, el analfabetismo y los prejuicios y logró convertirse en uno de los primeros actores afroamericanos en ser conocidos y aceptados en papeles importantes por el público.

Embed

El viceprimer ministro de Bahamas, Chester Cooper, se refirió a Poitier como “un icono, un héroe, un mentor, un luchador, un tesoro nacional”. Por su parte, el primer ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, dará una conferencia de prensa este viernes en homenaje al fallecido actor, según informaron los medios locales.

Su vínculo con las Bahamas se fortaleció en los últimos años, al punto de adoptar su ciudadanía y ser designado embajador honorario de las islas ante Japón.

Fuente: Reuters