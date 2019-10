Todo comenzó por la invitación de dos figuras que se encuentran en las antípodas de la grieta ideológica (ella defensora de Macri y él de Alberto Fernández) a raíz del segundo Debate Presidencial.

Pero lo que iba a ser un intercambio derivó en una denuncia por parte de la actriz por "violencia de género" hacia Romano. El episodio que denunció es de cuando ella tenía 16 años. Según dijo Esmeralda, Romano entonces quiso "seducirme degeneradamente".

Todo arrancó porque Mitre no podía hablar en el ciclo y Romano cortó por lo sano al aseverar: "No quiero compartir el programa con una negacionista. Así que si hay un conflicto, me retiro yo".

ADEMÁS:

La ex pareja de Mitre, Darío Lopérfido, oportunamente tuvo declaraciones desafortunadas sobre el Holocausto judío y lo asoció con ella. Mitre señaló que no fueron sus declaraciones y que no confunda los hechos.

Al ver la actitud de Romano, Mitre reveló un episodio que vivió cuando era menor de edad. "Cuando Gerardo daba clases de teatro y me hacía ojitos para salir conmigo, yo tenía 16 años. Me acuerdo, cuando reemplazaba a Norman Briski. Un beso, Gerardo. Yo de negacionista no tengo nada, mi ex marido fue el que lo dijo, así que sabé dividir".

Luego de que Romano se fuera ella contó: "Me tiraba onda cuando yo tenía 16 años y él reemplazaba a Norman Briski en sus clases. ¿En qué quedamos? ¿Tiene buena onda conmigo o soy una negacionista? Coherencia, Gerardo".

Luego insistió que cuando se vieron antes de salir al aire con Involucrados "me paré yo a saludarlo con mucha educación cuando en realidad un hombre debería pararse a saludar a una mujer. Si ustedes van a avalar esta mala educación, me voy".

Como Mitre notó que nadie la defendía, de repente ella se paró y gritó: "Yo también me voy del programa" y luego escribió en las redes sociales: "Me fui llorando de Involucrados y nadie me defendió. Y me tratan de intolerante cuando Romano me seducía degeneradamente de chica".

En otro tuit, Mitre preguntó dónde estaba el Colectivo de Actrices Argentinas para defenderla: "Fui maltratada por este hombre a los 16 años me invitaba a salir mientras me daba clases de teatro. En Involucrados nadie me defendió. ¿@actrices_arg me van a defender? Fui increpada por algo que yo no hice. Cuando sufrí el problema que viví con el Presidente de la AMIA en 2018 (por violencia de género), ninguna se solidarizó conmigo, y pregunté ´¿Alguna va a defenderme?´. No espero nada de ellas, no quiero pertenecer a ese colectivo".