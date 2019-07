"Se rió y me dijo ‘ah, sí, bueno, está bien’’, relató en su momento la mujer. Lo cierto es que después de eso Romano aceptó hacerse el examen de ADN y ayer se confirmó que dio negativo por lo que no es el padre de la mujer.

"Basados en el análisis de los resultados obtenidos, el señor Romano Larroca, José Gerardo (padre alegado) queda excluido del vínculo biológico como padre con respecto a Pérez, Liliana Patricia (Titular)", indica la conclusión del estudio que se realizó en conjunto entre la Fundación Favaloro y PRICA (Primer Centro Argentino de Inmunogenética).

El portal Teleshow se comunicó con Gerardo Romano, quien no quiso dar mayores precisiones. "Sí, obviamente no soy el padre", se limitó a responder el actor.

Sobre su historia personal y lo que la motivó a Liliana Patricia Pérez a presentarse reclamando su verdadera identidad, la mujer contó: "Cuando Romano hacía novelas, mi tía, que lo conocía, siempre me decía ‘este es tu papá’. Yo era pequeña, no entendía nada". Ahora pudo sacarse la duda al saber que no era cierto.

